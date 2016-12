Svizzera: scegli l’ inverno che piace a te

Unica in Europa, la Svizzera vanta ben 29 comprensori al di sopra di 2.800 metri. Ciò significa innevamento garantito già a inizio stagione e possibilità di sciare fino a tarda primavera. Ma esiste un’altra faccia della neve, meno sportiva ma altrettanto affascinante. Il motto di Svizzera Turismo per il 2016/17 è l’inverno come piace a te, che prende atto di una tendenza in crescita negli ultimi anni: c’è chi prenota una vacanza sulla neve ma senza essere un fanatico dello sci. Sono i cosiddetti snow lovers che vanno in cerca di aria salubre, di rifugi gourmet, di terrazze al sole, di sport alternativi o semplicemente di relax in uno scenario da favola. In Svizzera sono molteplici i luoghi e le attività che catturano l’interesse di questa nuova tipologia di ospiti.



Mythen: camminare nel silenzio - Tra Schwyz e Einsiedeln si sviluppa il comprensorio a bassa quota del Mythen con tracciati per ciaspole e per passeggiate invernali sotto l’ombra del Grosser Mythen. Composto da piccoli villaggi è scelto soprattutto dalle famiglie e da chi ama la tranquillità assoluta.



Kandersteg e la valle di Kander, anche pesca sul ghiaccio - Kandersteg e la sua regione si sviluppano a nord del passo del Lotschberg: è il terzo più grande comprensorio per lo sci di fondo in Svizzera con 60 km di piste per lo stile classico e lo skating - fra cui le piste in quota del Sunnbüel - e la pista di fondo illuminata di Kandersteg per divertirsi fino a tarda sera. Le ripide pareti rocciose di Kandersteg e le cascate ghiacciate sono molto apprezzate dagli amanti dell’arrampicata. D’inverno ghiaccia anche il lago di Oschinen che si trasforma in una suggestiva pista di pattinaggio ai piedi del massiccio della Blüemlisalp. Qui si pratica anche l’ice fishing!



Avventura in slittino con il trenino rosso - Il percorso inizia proprio dallo stretto tracciato della ferrovia retica da St. Moritz a Preda. Appena dopo l’arrivo del treno a Preda, si scende a valle su stridenti pattini. Il percorso lungo 6 km e ricco di curve inizia a 1.800 metri di altitudine e termina 400 metri più sotto nel paese di Bergün. La pista Preda - Bergün è illuminata per fantastiche discese notturne.



Il borgo incantato di Gruyères - La storica cittadina di Gruyères ha finora conservato il suo aspetto medievale. L'antico paese si trova su una collina che sovrasta il fiume Sarine. Il Castello del XIII secolo attualmente è un museo che illustra otto secoli di architettura, storia e cultura regionali. Nel vicino piccolo Castello di St. Germain si trova il Museo H. R. Giger, che espone la fantastica arte del Premio Oscar e creatore di Alien. Al centro della cittadina vietata al traffico è situato il Museo del Tibet aperto nel 2009 che ospita più di 300 fra sculture, quadri e opere rituali buddisti provenienti da diverse regioni dell'Himalaya. Il fascino della cittadina convince però anche per la sua squisita gastronomia e il moderno caseificio.



Fat Bike: nuovo tracciato a Villars - Neve, catene, spessi cerchioni. Le fat bike ormai sono diventate di moda e dominano l’inverno. Con le loro ruote, larghe da quattro a cinque pollici, offrono un’ottima aderenza anche sulla neve, permettendo tour invernali e discese su pista all’insegna del divertimento. Da dicembre 2016 un nuovo tracciato di 4 km verrà inaugurato nel comprensorio di Villars, nel Canton Vaud. Si sfreccia sulla neve dal Col de la Bretaye fino a Villars con una spettacolare vista. Una volta a settimana si può abbinare il brivido della discesa con una serata fondue al rifugio Roc d’Orsay.



Lenzerheide: apre lo SnowBike Park - Gli appassionati di Fat Bike hanno finalmente il loro parco giochi. Nella destinazione Lenzerheide Arosa, presso la pista Cutschin (n. 30), viene inaugurato il primo Snowbike Park per cimentarsi con salti e piroette in tutta sicurezza.



Kayak sul lago di Brienz: ora anche d’inverno - Anche d’inverno le acque turchesi del Lago di Brienz fanno da sfondo a escursioni in kayak. Il tour guidato di due ore, proposto da Hightide, offre scorci inusuali sul paesaggio innevato. In dotazione muta e equipaggiamento tecnico per proteggersi dalle basse temperature.



Schilthorn: 50 anni al servizio segreto di sua maestà - Fu proprio un agente segreto a rendere famosa in tutto il mondo la funivia dello Schilthorn. Il suo nome è naturalmente James Bond. Alla fine degli anni Settanta, la caccia al malvagio Blofeld lo condusse sopra Mürren in cima allo Schilthorn dove si trova il ristorante girevole Piz Gloria. Nel 2017, la Schilthornbahn celebrerà i suoi 50 anni con un nuovo look della stazione a monte e del ristorante panoramico. Fra le novità ci saranno anche lo Skyline Take Away e il negozio di souvenir Top Shop, ampliato e ammodernato. Oltre a visitare il Bond World, si può percorrere la passerella Thrill Walk, in corrispondenza della stazione intermedia di Birg che regala emozioni vertiginose.



Engadin St. Moritz: nuova seggiovia Porsche Design - Con l’apertura del Corvatsch, prevista il 19 novembre 2016, entra in funzione la nuova seggiovia 6 posti Curtinella dal look Porsche e dalla lunghezza da record con i suoi 2'200 metri. La pista Curtinella, ubicata al centro del comprensorio, collega le due vette Silvaplana- Corvatsch e Sils-Furtschellas.



Veysonnaz: nuova cabinovia Ours - Per gli esperti è una delle più belle discese al mondo. La Piste de l’Ours (pista dell’orso) si trova a Veysonnaz e si snoda su un sentiero forestale. Il piacere della discesa è garantito. Da Natale un nuova cabinovia da 8 posti porterà gli sciatori a Thion che vogliono affrontare la discesa che ha ospitato varie coppa del mondo.



Zermatt: nuova cabinovia - 1'800 persone all’ora! È questa la capacità di trasporto della nuova cabinovia che, da dicembre 2016, collegherà in meno di 4 minuti Gant (2.223 m) a Blauherd (2.571 m) nel comprensorio Sunnega/Rothorn. Una curiosità: le vecchie cabinovie sono state messe in vendita lo scorso maggio e sono andate a ruba.



Per maggiori informazioni: www.svizzera.it