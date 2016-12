Stagione invernale: Courmayeur apre alla grande

Alle 18.15 di giovedì 8 dicembre, infatti, Lucilla Agosti salirà sul palco della Maserati Mountain Lounge in collegamento audiovideo con Piazza Brocherel e Piazza Abbé Henry, in un paese momentaneamente al buio. Allo scoccare delle 18.30, verrà dato il via allo spettacolo: si accenderanno tutte le luminarie del centro storico e il grande albero di Natale in piazza Abbé Henry si illuminerà, mentre i fuochi d’artificio coloreranno lo skyline notturno di Courmayeur.



Il concerto di Gualazzi - Uno spettacolo pirotecnico che anticiperà la performance del grande artista Raphael Gualazzi, vincitore dell'edizione 2011 di Sanremo. Al termine dell’esibizione, brindisi con le bollicine di Cantine Ferrari, lifestyle partner di Courmayeur. Un inizio di stagione sfavillante, che proseguirà con uno degli appuntamenti più tradizionali dell’inverno: Rhémy de Noël. La Vigilia di Natale, il 24 dicembre, la festa inizierà alle 16.30 presso la Maserati Mountain Lounge dove i bambini ascolteranno la storia del Babbo Natale di Courmayeur aspettando l’arrivo di Rhémy in carrozza, accompagnato dai Beuffons per accendere la lanterna simbolo del Natale.



Spettacolo sul ghiaccio con la Kostner - Il 27 dicembre a Courmayeur arriverà la “regina del ghiaccio” Carolina Kostner accompagnata da un cavaliere d’eccezione: Stéphane Lambiel. Saranno i protagonisti di Courmayeur On Ice. Appuntamento alle 18.00 al Courmayeur Mountain Sport Centre dove l’atleta italiana, pluricampionessa europea e medagliata ai Campionati Mondiali e Olimpiadi Invernali e il pluricampione Mondiale e argento olimpico offriranno al pubblico la magia di una performance emozionante.



Un super Capodanno - La vibrante nightlife che caratterizza Courmayeur raggiungerà il suo apice il 31 dicembre quando andrà in scena il Capodanno #IolofaccioaCourmayeur: dalle 23.00 alle 01.00 la Maserati Mountain Lounge sarà l'epicentro dell'evento con Out Session, un progetto che unisce musica, video e arte. Shopping e cultura- A questi immancabili appuntamenti faranno da corollario eventi dedicati allo shopping, alla tradizione come la Festa del Pane nell’antico forno di Dolonne, seguita dalla Fiaccolata dei Maestri della Scuola di Sci Monte Bianco e culturali come gli interventi di Aldo Cazzullo e Angelo da Ponte presso la Maserati Mountain Lounge.



Per maggiori informazioni: www.courmayeurmontblanc.it