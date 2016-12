Slow winter nei masi del Gallo Rosso

Il calore degli ambienti del maso, confortevoli e accoglienti, l’ospitalità della famiglia contadina e la cornice esterna imbiancata dalla neve, contribuiscono a dare un forte senso di protezione, di pace e di tranquillità. Aprire la finestra al mattino e vedere la natura innevata, sentire nel naso l’aria fresca, pungente e pura, gustare la ricca e abbondante colazione contadina con prodotti genuini a chilometro zero, leggere un libro al caldo della stufa o fare un bagno rilassante mentre si guardano i fiocchi di neve cadere sono esperienze davvero uniche.



500 masi fra cui scegliere - Una vacanza in un maso Gallo Rosso in inverno rappresenta un’ottima alternativa per chi desidera stare lontano dalle zone turistiche con traffico e rumori, ma vuole comunque sciare e avere le piste vicine. Dopo la colazione, infatti, la giornata sulla neve inizia direttamente dal maso, in slitta, con le ciaspole o addirittura con gli sci. Oltre 500 dei 1600 masi Gallo Rosso, infatti, si trovano a meno di 5 chilometri da una pista da sci e alcuni di essi forniscono anche le attrezzature necessarie. Dato che i masi hanno un massimo di cinque appartamenti, relax e privacy sono rispettati.



Masi per tutti i gusti - Il maso Aussergrubhof in Val d’Ultimo, ad esempio, si trova a 1 km dalle piste, che sono raggiungibili anche con gli sci ai piedi; dal maso partono anche diversi sentieri per fare trekking e i contadini mettono a disposizione gli slittini per scivolare sulla neve. A 1350m, i masi Tholer e Thalerhof a Rio Lagundo sono invece perfetti per chi ama andare in slitta o fare trekking invernale. Il maso Thalerhof, inoltre, è particolarmente adatto a gruppi o famiglie numerose perché è dotato di due casette separate. Per scegliere il maso per la propria vacanza slow in inverno si può anche chiedere la spedizione gratuita del catalogo Gallo Rosso allo 0471/999308.



Per i non sportivi - Non è detto che tutti siano sportivi…Chi desidera una vacanza davvero slow, fatta esclusivamente di pace e relax, può tranquillamente restare nell’appartamento o negli spazi comuni del maso a godersi il calore e il profumo del legno. Una bella prima colazione contadina sostanziosa, una passeggiata, qualche attività manuale con la padrona di casa o nella neve…Trascorrere una vacanza in un maso altoatesino significa infatti avere tanto spazio a disposizione in un appartamento per vacanze confortevole e completamente equipaggiato, rapporti cordiali con la famiglia che ospita (e con i loro animali…), cibi sani prodotti direttamente dall’agriturismo stesso. Appartamenti e camere arredati con cura e con materiali naturali – spesso il legno con cui sono realizzati i mobili proviene dal bosco circostante - invitano a una pausa rilassante. Accessori in stile alpino, luci soffuse, colori caldi e stoffe pregiate creano un’atmosfera intima e accogliente. E la sera, tutto si fa ancor più intimo: gli ospiti si accoccolano vicino alla stufa in maiolica della stube, sgranocchiano qualche prelibatezza della cucina o fanno compagnia alla padrona di casa in qualche lavoretto manuale. E così vengono a sapere tutto sui miti, le saghe, gli usi, i costumi e le tradizioni locali e possono crearsi da soli un souvenir dell'Alto Adige.



I masi del benessere - Se poi si alloggia uno dei masi del benessere , si possono godere bagni di fieno o nella lana di pecora agli impacchi con erbe medicinali, insieme all’esperienza di una vacanza benessere veramente naturale, in cui le conoscenze tradizionali della sapienza contadina si abbinano con le ultime scoperte in fatto di salute e bellezza.



Per informazioni: www.gallorosso.it