Sciare a St Moritz: tante novità sulle piste

In attesa del grande evento inaugurale del 5 dicembre in Engadina si può già sciare: dal 28 novembre riaprono i comprensori sciistici di Corvatsch e Corviglia , per neve garantita e piste perfette a circa due ore da Milano . Per l'occasione il Corvatsch organizza un aperitivo inaugurale per brindare alla nuova stagione e a tutte le novità che faranno del " Top Of Engadin " una protagonista della stagione invernale 15/16. Dal 19 dicembre, riapriranno anche Muottas Muragl e la Diavolezza .

St. Moritz in Engadina è una delle prime stazioni sciistiche in Europa ad aprire le piste da sci: la stagione bianca prende infatti il via il 5 dicembre con il grande happening St. Moritz City Race. La famosa gara di sci che trasforma il centro della splendida cittadina svizzera in una pista da sci per una gara alla quale partecipano personaggi del mondo dello sport, team locali e naturalmente turisti e appassionati. L'evento, che si concluderà con un concerto del gruppo rock Gotthard, è accompagnato da un programma musicale e di animazione che inizia la sera del 4 dicembre con la Music Snow Night al Corvatsch. Ma il grande opening in Engadina è anche l'occasione di aggiornarsi sulle novità dei marchi leader della montagna: per questo si tengono sul Corviglia ski e snowboard test nelle giornate del 5 e 6 dicembre.



Molte novità sulle piste - La nuova seggiovia Mandra è una delle novità della stagione. Un moderno impianto quadriposto che percorre la risalita a lato dello snowpark del Corvatsch e conduce gli sciatori comodamente fino alla terrazza del ristorante Murtèl, presso la stazione intermedia, raddoppiando il numero dei passeggeri e riducendo i tempi di attesa. Per quanto riguarda la pista Hahnensee, che collega il Corvatsch al Corviglia da quest'inverno la seggiovia Giand'Alva aprirà già alle 9 per lanciarsi sugli sci di buon'ora. E poi, grazie al nuovo servizio di bus navetta Hahnensee-Express il collegamento tra le stazioni a valle delle funivie Signal a St. Moritz e Corvatsch a Surlej, sarà diretto, più veloce e gratuito.



Facilitazioni e occasioni - Grazie all'offerta “Hotel e skipass”, gli ospiti della regione Engadin St. Moritz che trascorrono più di una notte nei 100 hotel partner dell'iniziativa, ricevono lo skipass a un prezzo scontato per ogni giorno del loro soggiorno. L'offerta comprende inoltre l'utilizzo gratuito dei trasporti pubblici dell'Alta Engadina ed è valida per l'intera stagione invernale, dal 17 ottobre 2015 al 22 maggio 2016, in circa 100 alberghi di tutte le categorie.



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it