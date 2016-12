Sciare a Livigno? Ecco le tante piste aperte

Gli appassionati di sci che scelgono Livigno per le vacanze possono contare sul 68% delle piste aperte, preparate interamente con innevamento programmato. Nonostante le scarse nevicate e le temperature alte per il periodo, si è lavorato alacremente per consentire un'adeguata apertura del comprensorio sciistico.Nei dettagli, sul versante del Carosello 3000 a oggi sono aperte le piste Polvere, Lac Salin, Federia, Blesaccia II, Bellavista, Costaccia, Tagliede, Vetta. Al Mottolino si scia sulle piste Valfin, Sponda, Trepalle, Mottolino Centrale, Giorgio Rocca, Delle Cime e Degli Amanti. Gli impianti in fondovalle sono tutti aperti ad eccezione degli skilift Pemont (apertura nei prossimi giorni) e Passo d'Eira.



Dopo le fatiche un pò di relax - Per il dopo-sci, oltre allo shopping nella duty free area, Livigno punta sul relax, il divertimento e l'attività sportiva presso Aquagranda Active You, il centro sportivo più alto d'Europa, che oggi inaugura la nuova area Slide&Fun con scivoli, cascate e giochi d'acqua. Per chi vuole rilassarsi c'è l'area Wellness&Relax con i bagni turchi, le saune, i trattamenti spa e la piscina thermarium da dove si può passare all'area Health&Beauty con numerosi servizi come osteopata, fisioterapista, parrucchiere, centro estetico.Gli sportivi trovano in Aquagranda Active You, pane per i loro denti nell'area Sport&Fitness con una piscina sportiva di 25 mt, la baby piscina per i più piccoli, una palestra attrezzata Technogym, diverse sale corsi con possibilità di personal trainer. Chi è in possesso dello skipass settimanale, ha diritto a un'ora gratuita di accesso nell'area Slide&Fun.



Non manca la cultura - Le tradizioni e la storia di Livigno rivivono nelle sale nuovo museo di Livigno e Trepalle, il MUS, recentemente inaugurato. Una visita è d'obbligo per entrare in relazione con il territorio del Piccolo Tibet valtellinese e capirne le peculiarità (MUS via Domenion, aperto durante le vacanze natalizie tutti i giorni, tranne il sabato e il lunedì, dalle ore 15.30 alle 19.30).



Per maggiori informazioni : www.livigno.eu



