Sci di fondo, slitta e ciaspole in Val Gardena

Pur nella brevità di un week end la Val Gardena consente di provare il divertimento degli sport invernali più tradizional, ma anche di quelli meno praticati, come lo sci di fondo, la discesa in slittino e il trekking con le ciaspole: per il nostro viaggiatore è l'occasione per una mini-vacanza a ritmo lento e rigenerante.

Esplorare i boschi e raggiungere a piedi i rifugi sulle vette innevate intorno alla culla della lingua ladina è possibile indossando le ciaspole: si prende l'impianto della telecabina Ortisei-Alpe di Siusi e si arriva a circa 2000 metri. (www.alpedisiusi.info). Davanti ai nostri occhi si aprirà un panorama mozzafiato che ci accompagnerà in tutta la ciaspolata: il Sassolungo e il Sasso Piatto dominano lo sguardo, inconfondibili; dal lato opposto si ammirano il massiccio dello Sciliar, incantato, e poi, sulla linea dell'orizzonte, vette aguzze che celano rifugi d'alta quota raggiungibili attraverso vie impervie. Ce n'è per tutti i gradi di difficoltà. Nella grande distesa con lievi saliscendi che è l'altopiano dell'Alpe di Siusi sono stati installati cartelli che indicano chiaramente i sentieri e la destinazione con il tempo di percorrenza (attendibili o calcolati con leggero eccesso). Il consiglio è di alloggiare direttamente sull'Alpe nel nuovissimo Adler Mountain Lodge, un hotel interamente in legno d'abete di montagna, costituito da più unità-chalet, che si integrano con il paesaggio, e concepito per vivere una vacanza senza tempo, abbandonati nel lusso sobrio della natura a perdita d'occhio (www.adler-lodge.com) .

Il nostro viaggiatore può incamminarsi fra boschi e alpeggi da solo, con cartina alla mano, oppure guidato dagli esperti (basta chiedere all'ufficio turistico della Val Gardena, www.valgardena.it, tel. 0471 77 77 21), che solitamente provvedono a fornire l'attrezzatura tecnica a noleggio.



Un'altra passeggiata panoramica (da farsi eventualmente anche senza ciaspole, cambiando parte del percorso) è quella che dalla piazza della Chiesa di Ortisei sale in direzione Uleta fino a San Giacomo: da qui, la chiesa più antica della valle, risalente al XII secolo, si gode un'ampia vista sul massiccio del Sella e sul Sassolungo.



Ma se le ciaspole dovessero sembrare al nostro viaggiatore un modo troppo antico di dominare la neve, c'è lo sci di fondo, un faticoso ma rigenerante modo per gustarsi il paesaggio invernale all'interno del grande carosello Dolomiti Nordicski, 1300 km di piste per tutti i gusti (www.dolomitinordicski.com).



Arriva a Ortisei la bella pista da slittino lunga 6 km, all'occorrenza innevata anche artificialmente, che parte dalla stazione a monte del Resciesa e che permette anche di percorrere solo il tratto piu' alto della pista grazie alla stazione intermedia della funicolare. Per avere informazioni dettagliate basta contattare l'ufficio turistico della Val Gardena.



Chi invece avesse voglia di prendersela davvero calma, può salire sulle vette con gli impianti di risalita utilizzabili anche senza sci per godersi la tintarella o per gustarsi una cioccolata calda davanti ad un camino acceso nell'atmosfera invernale accogliente dei rifugi d'alta quota. Lo si può fare prendendo le telecabine Ortisei Furnes, Col Raiser, Saslond, Ciampinoi, Danterciepes, Ortisei-Alpe di Siusi, la funicolare Resciesa, le funivie Piz Sella e Furnes-Seceda, oppure le seggiovie Santa Cristina-Monte Pana, Piz Seteur, Cir e Fermeda.