Neve: le prime aperture per gli irriducibili dello sci

Buttarsi a capofitto sulla neve , con gli sci che corrono e la sensazione di essere librati in volo: chi non può resistere al desiderio di volare sulle piste trova, nel fine settimana 31 ottobre – 1°novembre, alcune località in cui gli impianti di risalita sono già aperti e in cui dedicarsi senza limiti alla propria passione. Si tratta, ovviamente di percorsi in alta quota e sui ghiacciai, dove le temperature sono più basse e il manto nevoso si è conservato anche durante l'estate: in Italia si può sciare in Val Senales e a Cervinia ; oppure, poco oltre confine, sulla Diavolezza in Engadina ,oppure in Austria , sui cinque ghiacciai tirolesi ( Hintertux, Stubai, Pitztal, Kaunertal e Ötztal – Sölden ) o ancora in Francia , a Les Deux Alpes e a Tignes , sul ghiacciaio della Grande Motte.

ITALIA

Cervinia (Valle d'Aosta) - Piste aperte sul Plateau Rosa, nel versante svizzero del Monte Cervino, ma è possibile raggiungere le piste anche da Cervinia, dove sono in funzione i tre tronconi della funivia. Occorre naturalmente munirsi dello skipass internazionale.Sono aperte tutte le piste del ghiacciaio, compreso il "Gravity Park" per gli appassionati di snowboard. Si scia anche sulla parte italiana del comprensorio e più precisamente sul tracciato del Ventina, con rientro sci ai piedi a Cime Bianche Laghi. Lo skipass giornaliero "solo" Italia è di € 27,50; internazionale € 53. Dal 31 ottobre gli impianti sono aperti tutti i giorni fino al 1° maggio.

Valsenales (BZ) - Il ghiacciaio è aperto dal 25 settembre 2015: qui, per la gioia degli sciatori provetti, è aperta una nuova pista nera, la Leo Gurschler.

Passo Stelvio (SO) - Impianti ancora aperti nel fine settimana del 1° novembre, data in cui si conclude la stagione sciistica. Si riprende nella primavera 2016, quando riaprirà la strada di accesso, agibile solo nel periodo estivo.



SVIZZERA

Diavolezza (Engadina). Si può sciare dal 17 ottobre scorso grazie alla funivia che porta in quota e alla seggiovia quadriposto che serve tre piste di media difficoltà sino a 3068 metri.



AUSTRIA

Si scia sui cinque ghiacciai tirolesi. In particolare a Hintertux la stagione sciistica dura tutto l'anno: dal fine settimana del 1* novembre l'orario d'apertura va dalle 8.15 - 16.30. Lo Stubai, splendida valle che inizia pochi chilometri dopo il Passo del Brennero, offre molti impianti aperti già dalla metà di ottobre (orari: dalle 07:30 alle16:00). Soelden, in Otztal, ha ospitato pochi giorni fa la prima tappa di Coppa del mondo e l'innevamento è già ottimo. Il ghiacciaio Rettenbach, aperto dal 10 ottobre, offre tra l'altro una pista con un muro mozzafiato, molto apprezzato dai gigantisti. Nel resto della skiarea la stagione sciistica invernale inizia il 14 novembre 2015 e termina il 24 aprile 2016.



FRANCIA

Les Deux Alpes: piste aperte nella celebre località francese per l'intera settimana dal 24 ottobre al 1 novembre. Impianti chiusi, però, per tutto novembre, fino al via ufficiale della stagione, il 5 dicembre.

Tignes - Si scia sul ghiacciaio della Grande Motte, raggiungibile grazie a una comoda funicolare, con piste divertenti e di ogni livello di difficoltà, interessanti anche per gli sciatori provetti. La stagione è cominciata il 3 ottobre, mentre l'apertura del comprensorio sciistico di Tignes-Val d'Isère è fissata per il 28 novembre.



Per conoscere le condizioni del tempo, consulta www.meteo.it.