Neve: i luoghi per chi ha fretta di scendere in pista

Cervinia – Valle d’Aosta – Sono aperti gli impianti che portano a Plateau Rosà, a quota 3480 metri, dove si scia ininterrottamente tutto l’anno. Dallo scorso 29 ottobre gli impianti sono funzionanti tutti i giorni: per quelli del versante svizzero occorre acquistare lo skipass internazionale, ma da sabato 12 novembre, con l'apertura della pista del Ventina è possibile sciare anche sul versante italiano del comprensorio con rientro alla stazione di Cime Bianche Laghi (mt. 2.812). E' quindi disponibile anche l'opzione solo "Italia" con skipass al prezzo promozionale di € 27,50, mentre l'internazionale costa € 53,00. Info su www.cervinia.it.



Presena – Passo Tonale - Prende il via venerdì 11 novembre la stagione sciistica nel comprensorio Pontedilegno-Tonale. Nei giorni scorsi sul ghiacciaio Presena è caduto circa un metro di neve e la situazione piste è dunque buona. Sul ghiacciaio si scia utilizzando la cabinovia Presena, inaugurata lo scorso inverno, che porta in 7 minuti da Passo Paradiso ai 3.000 m di Passo Presena; quest'anno gli sciatori avranno a disposizione anche il nuovo rifugio “Capanna Presena” e uno ski bar ad altissima quota. Il costo dello skipass giornaliero per le prime giornate di sci è di € 32; dal 14 novembre si può acquistare online su www.pontedilegnotonale.com a € 25 (da comprare almeno un giorno prima dell'utilizzo e da usare entro il 24 dicembre 2016). www.pontedilegnotonale.com.



Solda – Alto Adige - Piste aperte già dal 22 ottobre nell'area sciistica sul ghiacciaio di Solda, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, grazie alla sua altitudine che arriva a 3.250 metri. La zona è celebre soprattutto per i suoi pendii in neve fresca, dedicati agli amanti del fuori pista, dello sci estremo, del telemark e del freeride. Da qui si godono splendidi panorami sulle tre maggiori vette: Ortles, Zebrù e Gran Zebrù. Sono in funzione due funivie e tre seggiovie che servono sei piste. www.seilbahnensulden.it.



Val Senales – Alto Adige – Gli impianti sul ghiacciaio sono aperti già dallo scorso 2 settembre per gli allenamenti. A disposizione degli sciatori ci sono cinque impianti che servono sei piste. Sono disponibili anche cinque chilometri di tracciato per lo sci di fondo. Per gli sciatori provetti c’è anche una nuova pista nera, la Leo Gurschler. Info: www.valsenales.com.



Diavolezza – Bernina – Svizzera – E’ aperta già da metà ottobre la seggiovia quadriposto a 3000 metri di quota. Agli impianti già in funzione si aggiungono il Corvatsch che inaugura la stagione il prossimo 19 novembre e il Corviglia che apre il 26 novembre.



Saas Fee – Svizzera - Siamo nella Valle di Saas, nel Canton Vallese. Il paese, situato a 1.759 m. di quota, è una delle più antiche colonie Walser del Vallese, dominato da ben 12 cime di oltre 4.000 metri di altitudine. Si scia in alcune aree del grande comprensorio. www.saas-fee.ch.



Stubai – Austria – Situato a poca distanza da Innsbruck, il ghiacciaio offre un'area sciabile ad altitudine compresa tra i 2600 e i 3200 metri in gran parte sul ghiacciaio. In questo comprensorio è in funzione anche la nuova telecabina Eisgratbahn, un impianto in due tronchi che porta da quota 1697 a 2885 metri.



Sölden – Oetztal – Tirolo – Austria – Le piste sono già aperte da settembre sul ghiacciaio di Rettenbach il comprensorio in quota che lo scorso 24 e 25 ottobre ha ospitato la prima tappa europea di Coppa del Mondo di Sci. Tra le novità di questa stagione c’è l’apertura della nuovissima e ipermoderna cabinovia Giggijochbahn, impianto da primato perché avrà la più alta portata di passeggeri al mondo (4500 persone all’ora). L’impianto, che entrerà in funzione a fine novembre, è un vero gioiello anche per quanto riguarda il comfort.www.soelden.com.



Hintertux - Tirolo - Austria – E’ l’unica zona sciistica dell’Austria aperta 365 giorni l'anno. Situata nella valle dello Zillertal, offre agli amanti degli sport invernali discese sempre perfettamente innevate, paesaggi mozzafiato e ottima gastronomia fino ad un’altitudine di 3250 m. Ha ricevuto nel 2011 il riconoscimento come miglior zona sciistica a livello mondiale: offre a sciatori e snowboarder oltre 86 km di piste di tutti i livelli di difficoltà. Ci sono poi splendidi percorsi panoramici fuoripista, mentre gli snowboarder ed i freeskier possono approfittare del Betterpark Hintertux, una zona dedicata al freestyle aperta tutto l'anno. www.hintertuxergletscher.at.