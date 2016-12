Montagna: per sciare, meglio la casa vacanza

In montagna meglio l’albergo o la casa vacanza ? La stagione sciistica è al via e gli appassionati non vedono l’ora di sgranchirsi le gambe con sci, snowboard, ciaspole e scarponi da trekking. Per organizzare al meglio una villeggiatura sulla neve senza spendere un patrimonio i viaggiatori apprezzano sempre di più la comodità di un soggiorno in appartamento : oltre a spese di alloggio più basse, infatti, avere una casa a disposizione significa dover mangiare fuori meno spesso, essere più indipendenti e avere a disposizione una lunga serie di comodità. E l’Italia è particolarmente conveniente: nella lista delle dieci destinazioni sciistiche europee in cui gli affitti sono più convenienti, ben quattro si trovano nel nostro Paese. La più economica di tutte è il Monte Etna , in Sicilia, seguita da Madonna di Campiglio e Livigno.

Il confronto di prezzi per destinazione è stato effettuato da TripAdvisor Case Vacanza, che ha analizzato i prezzi medi di un appartamento in affitto in alcune celebri destinazioni sciistiche in Europa e in Italia. Innanzi tutto il sondaggio ha confermato che gli appassionati delle nevi apprezzano la comodità di avere una casa a disposizione per le loro vacanze bianche: oltre alla convenienza del soggiorno in casa, si può risparmiare evitando di consumare sempre i pasti al ristorante o di dover usufruire di parcheggi, Wi-Fi e lavanderie a pagamento.



Il confronto sulle tariffe degli alloggi è stato effettuato basandosi sui costi settimanali di una casa vacanza con due camere da letto per il periodo compreso tra l’1 gennaio e il 31 marzo 2017, prenotabile su TripAdvisor in ognuna delle destinazioni analizzate. La località più conveniente è risultata il Monte Etna, con un costo di 806 Euro. Seguono Madonna di Campiglio e Livigno, con una spesa di 1.374 e 1.349 Euro. In quarta posizione l’austriaca Mayrhofen e, un po’ più cara, Cervinia con 1.660 Euro di spesa. Decisamente più costoso è l’altro versante del Cervino, con i 3.144 Euro di Zermatt, e ancor di più la francese Courchevel, a quota 3.147, la più dispendiosa delle dieci località prese in considerazione.



La classifica (prezzo medio a settimana tra gennaio e marzo 2017 per una casa vacanza con 2 camere da letto)

Monte Etna, Catania - 806 Euro

Madonna di Campiglio, Trento - 1.374 Euro

Livigno, Sondrio - 1.349 Euro

Mayrhofen, Austria - 1.646 Euro

Cervinia, Valle d’Aosta - 1.660 Euro

Meribel, Francia - 1.744 Euro

Val d'Isère, Francia - 2.790 Euro

Verbier, Svizzera - 3.100 Euro

Zermatt, Svizzera - 3.144 Euro

Courchevel, Francia 3.147 Euro