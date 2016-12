Lombardia: la neve per chi ha l'animo sportivo

Bormio è la capitale degli eventi adrenalinici e delle grandi iniziative sportive. Il 23 gennaio 2016 gli sciatori provetti si danno appuntamento con la ormai tradizionale gara amatoriale “Peak to creek“, chiamata anche La sciata infinita: si parte in coppia dalla Cima Bianca, a quota 3012 e si arriva a Bormio paese, in un percorso adreanalinico con appena 30 porte direzionali per un dislivello di 1.800 metri. Lo sport raggiunge i massimi livelli con le gare dei Mondiali di sci alpino e snowboard e con gli Special Olympics Italia, 27^ edizione dei giochi nazionali invernali rivolti a persone con disabilità intellettive. Le novità però riguardano lo stesso skipass, che, oltre ad aver mantenuto il prezzo degli scorsi anni nelle diverse località, nelle skiarea di Bormio, Valfurva e San Colombano consente di sciare con un'unica tessera comprensoriale “Bormio Skipass”.



Livigno invece si conferma regno del freeride con la seconda edizione dell'European Freeride Festival in calendario dal 14 al 17 gennaio 2016 con tante iniziative dedicate al mondo della neve fresca. Gli amanti dello snowboard e delle acrobazie sugli sci non possono mancare di cimentarsi nel pluripremiato Mottolino Fan Park, una delle strutture considerate tra le migliori in Europa. Riconfermate anche le agevolazioni per chi decide di concedersi uno stop un po' più lungo del classico weekend “mordi e fuggi”: chi soggiorna almeno quattro notti in hotel oppure sette notti in appartamento c'è lo skipass in omaggio.



Valmalenco è invece la ocalità ideale per le famiglie con bambini. Oltre allo sport e alla competizione, infatti, i piccoli sciatori trovano uno spazio a loro dedicato in Giocalandia, il kindergarten invernale in cui i piccoli sono intrattenuti e seguiti da operatori qualificati e maestri di sci, con attività didattiche e di gioco sulla neve, mentre i genitori sono liberi di dedicarsi alle numerose attività offerte dalla stazione. Oltre a scatenarsi sugli sci negli oltre 60 chilometri di piste del comprensorio, si possono fare passeggiate con le ciaspole, anche nella variante notturna.



Uno spazio a misura di bambino è allestito anche a Valchiavenna, dove i piccoli possono partecipare a laboratori creativi con musica, racconti e fiaccolate all'interno di Palazzo Vertemate che, nel periodo natalizio, ospita anche i presepi degli artisti ed artigiani locali.