Livigno al via: dal 15 ottobre lo sci da fondo

Con l'apertura così anticipata rispetto alle altre località, Livigno diventa la meta ideale per l'allenamento di moltissimi team e atleti internazionali di fondo e biathlon, che scendono dai ghiacciai per allenarsi alla quota di 1816 mt, perfetta per l'High Altitude Training.



Gli skipass - Agli amanti dello sci da discesa e dello snowboard, non resta che aspettare il 1 dicembre, quando verrà inaugurata ufficialmente la stagione invernale con apertura delle piste da sci e partirà l’offerta Skipass Free (se si prenota in un partner hotel per un minimo di 4 notti o in appartamento per un minimo di 7 notti, si riceverà gratuitamente lo skipass). Inoltre con uno skipass di 6 giorni, si ottiene l'accesso gratuito per 1 ora presso Aquagranda Slide&Fun, per divertirsi e rigenerarsi in acqua dopo una giornata sugli sci.



La “sgambeda” , gran fondo - Il 2 dicembre sarà la volta della 28°edizione della Sgambeda, la granfondo di Livigno che fa parte del circuito internazionale Visma Ski Classics. Attesi alle linee di partenza oltre 1000 tra atleti e amatori. E ci sono news che riguardano le tariffe del tunnel Munt La Schera per chi proviene dal Nord Europa.



Per maggiori informazioni: www.livigno.eu