La Thuile: sugli sci tra Italia e Francia

Lo sci alla Thuile è per tutti. Il comprensorio si raggiunge in una manciata di minuti con la veloce telecabina per Les Suches (2.081 m), in grado di trasportare oltre 3.000 persone/ora, oppure con la comoda seggiovia Bosco Express che parte sempre dal paese nei pressi della Scuola di Sci.



La stazione di La Thuile condivide il domaine skiable dell'Espace San Bernardo, in territorio italiano, con la stazione francese di La Rosière.



Le altitudini del comprensorio, dai 1.200 m ai 2.650 m della zona del Belvedere, offrono una straordinaria varietà di percorsi e di panorami. Tutte le piste a qualsiasi altitudine e di ogni livello di difficoltà, offrono scorci e scenari di grande bellezza, tra vette scintillanti ma anche con baite, caserme, case cantoniere e boschi abitati da scoiattoli e lepri. Il massiccio del Monte Bianco domina sempre la scena, ma non è da meno il ghiacciaio del Rutor, con le sue due cime più visibili “le Vedettes”. Molto panoramico è anche il Belvedere (2.641 m), il punto più alto del comprensorio, con vista a 360° sulle vette francesi da una parte e italiane dall'altra.



Lo skipass copre sia le piste italiane che quelle in territorio francese. Si può acquistarlo anche con un semplice click, grazie al servizio Skipass Online, accessibile anche attraverso lo smartphone. Segnaliamo anche il servizio Teleskipass, in cui il pagamento degli impianti, con carta di credito, è calcolato in base all'effettivo consumo in funzione dell'orario del primo ingresso rilevato al passaggio di una speciale Key Card al cancelletto (è previsto un costo di attivazione del servizio).



Il centro abitato offre una vastissima gamma di offerte di ospitalità in albergo o in appartamento, di gni fascia di prezzo. A soli 8 km da La Thuile si trovano poi le Terme di Pré-Saint-Didier, luogo ideale per rigenerare corpo e spirito, in una dimensione di puro relax.



Le tariffe degli skipass, le settimane promozionali, i pacchetti turistici e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito www.lathuile.it.