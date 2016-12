In Carinzia il Natale si aspetta così

Nel periodo estivo ci sono oltre 200 laghi balneabili dove rilassarsi e godersi la natura. Questi sono indubbiamente la meta preferita da chi ama il camping o la vita all'aria aperta. Escursioni e sport acquatici per tutti i gusti assicurati.

Con l'arrivo della stagione invernale è tempo di neve. In Carinzia sono numerose le attività da svolgere e da scoprire: dallo sci allo snowboard, ciaspole, trekking, pattinaggio sul ghiaccio e gite sulle slitte trainate dai cani. Imperdibile una visita durante il periodo natalizio, la magia del Natale rende la Carinzia un luogo suggestivo. Come viverla al meglio? Con un tour per i mercatini natalizi ad esempio. Villach, Millstatt, Velden e Pörtschach sono solo alcune delle città che stanno predisponendo i loro prodotti tipici su stand addobbati dove si potranno degustare specialità enogastronomiche e assistere a spettacoli di folklore.

Le più suggestive sono quelle allestite al Castello di Hochosterwitz, dove vi sembrerà di essere in una fiaba. Ecco gli appuntamenti imperdibili.



Mercatino natalizio “Christkindlmarkt” a Klagenfurt - Nel centro di Klagenfurt, capoluogo della Carinzia, verrà allestito il famoso mercato del Bambin Gesù che avrà luogo durante l'Avvento nella zona pedonale e sulla Neue Platz (dal 22 novembre al 31 dicembre). Sono migliaia di persone che s'immergono nell'atmosfera magica che profuma di caldarroste, mosto caldo e luci. Il tutto con le note della musica natalizia in sottofondo e l'odore dei biscotti e dei dolci “Lebkuchen” appena sfornati.



Un bosco di alberi di Natale in mezzo al lago - Esperienza da vivere è quella dell'Avvento sul Lago Millstätter See (19 novembre - 31 dicembre 2014) dove le bancarelle e i chioschi del vin brulé decorati e illuminati in stile natalizio saranno posizionati sulla terrazza galleggiante sul Lago Millstatt al Kap 4613. qui i visitatori potranno degustare il sidro brulé (Glühmost), il vin brulé, il wurstel di Natale “Weihnachtskrainer”, il pane nostrano e l'arrosto di maiale. Il tutto respirando il profumo di legna, di aghi di pino e di aromi speziati.



Mercatini di Natale a Villach - A Villach, dal 21 novembre al 24 dicembre 2014, ci saranno ad aspettarvi oltre 50 bancarelle con una selezione di prodotti unica e divisa per aree tematiche. Dal mercatino tradizionale intorno alla chiesa parrocchiale di S. Jakob con oggetti per la casa, soprammobili e preziosi centri ricamati, alle bancarelle a tema gastronomico nella Hauptplatz. Nel parco del Parkhotel sarà invece allestito quello dell'artigianato.



Avvento a Velden - Per quattro fine settimana, l'Avvento di Velden accoglie i turisti sulle rive del lago Wörthersee (dal 28 novembre al 21 dicembre 2014). Ogni venerdì, sabato e domenica sono previste attività per i bambini, mercatino di Natale e punch a questi orari: da venerdì a domenica, dalle ore 11.00 alle 20.00.



Avvento sul lago a Pörtschach - Dal 28 novembre 2014 fino al 21 dicembre a Pörtschach verrà predisposto un villaggio sul lago per scoprire tutte i volti della città. Non solo shopping, ma anche concerti tipici dell'Avvento carinziano, gruppi folkloristici, associazioni e iniziative ad hoc.



Mercatino dell'Avvento al Castello di Hochosterwitz - Il fiabesco Castello di Hochosterwitz aprirà al pubblico dal 6 all'8 dicembre in occasione del suo mercatino dell'Avvento. Al centro della fortezza saranno predisposte delle bancarelle su cui trovare specialità enogastronomiche carinziane (speck, salumi, formaggi, vino), caldarroste e frutta candita, oltre al punch e al vin brulè. Gli artigiani esporranno i loro lavori in legno, giocattoli fatti a mano e presepi. Previsti anche laboratori di cucina dedicati ai bambini dove si cimenteranno nella preparazione dei biscotti. Un'atmosfera magica per immergersi al meglio nello spirito natalizio.



Tutte le informazioni su: www.carinzia.at

Per sapere il meteo di Klagenfurt: www.meteo.it