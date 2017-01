Friuli Venezia Giulia: tutto il fascino della neve

Quest’anno, inoltre, l’offerta sciistica si ampia ancora di più grazie alla riconferma degli accordi con Sappada in Veneto e la riapertura del collegamento transfrontaliero con Bovec in Slovenia (da Sella Nevea). Il Friuli Venezia Giulia, regione di confine per eccellenza, regala così la possibilità vivere un’esperienza di sci senza confini.



Skipass per tutte le esigenze e bambini gratis - A tutti gli appassionati dello sci, i poli sciistici del Friuli Venezia Giulia offrono praticità e convenienza grazie alle tariffe skipass invariate e alla possibilità di scegliere la durata del ticket in base al proprio tempo a disposizione: il giornaliero, lo sci@ore (biglietto giornaliero a prezzo ridotto, valido dalle 3 alle 5 ore solo nella stazione sciistica di emissione) e lo scia@sempre, che permette di acquistare un pacchetto ore e di poterne usufruire a propria scelta nell’arco della vacanza. Le riduzioni alle tariffe sono previste per i giovani, i senior e gli studenti universitari italiani e stranieri, iscritti in qualunque Università d'Europa mentre per gli over 75 e under 10 lo skipass è completamente gratuito.



Non solo sci: in bici, elicottero, slitta trainata dai cani - Diverse anche le attività adrenaliniche, didattiche o rilassanti proposte nelle varie località sciistiche del Friuli Venezia Giulia e ai piedi delle montagne. A iniziare da Sella Nevea, che con il servizio Eliski completa l’offerta dell’attività principe ovvero il freeride, dando così la possibilità con brevi trasferimenti di raggiungere i pendii, i crinali e le gole con più powder, mentre ai laghi di Fusine di Tarvisio è possibile provare l’ebrezza di condurre una slitta trainata dai cani della Scuola Internazionale di Sleddog di Ararad.



Sci alpinismo sotto la luna - In Carnia fra le cime innevate della catena del monte Coglians sono organizzati corsi per adulti e bambini dai 10 anni di approccio rispettivamente allo sci nordico, al Centro fondo Laghetti Timau di Paluzza, e al biathlon nel Centro Biathlon di Forni Avoltri, mentre sul Monte Zoncolan si può approcciare il telemark, grazie ai corsi organizzati dalla Sky Academy e della Scuola sci Carnia. Anche di notte, divertenti, come la possibilità di percorrere ogni sabato dalle 18 alle 20, in sella alla snow bike, l’anello di fondo illuminato di Forni di Sopra, attività curata da Ecomotion, oppure di effettuare sul Monte Zoncolan escursioni di sci alpinismo accompagnati dalle guide alpine alla luce della luna piena.



Passeggiate serali in mezzo alle Dolomiti - E ancora: il Parco delle Dolomiti Friulane organizza delle emozionanti passeggiate naturalistiche crepuscolari e a Sauris, in Carnia, è possibile partecipare ai corsi di intaglio, sculture e maschere, realizzare così una delle rinomate maschere o, perché no, qualche bel souvenir da portare a casa in ricordo del Friuli Venezia Giulia. Diverse anche le attività pensate per i bambini e il loro divertimento sulla neve come le lezioni di equitazione e passeggiate sui pony proposte dall’agriturismo Randis di Piani d’Arta e i divertenti bob su rotaia di Piancavallo e Tarvisio. Infine, anche quest’anno, sono partiti il calendario delle attività invernali “Vivi la natura delle Alpi Carniche, Giulie e delle Dolomiti” e quello delle visite guidate sugli itinerari della Grande Guerra, entrambe organizzati da PromoTurismoFVG.



Per maggiori informazioni: www.turismofvg.it