Dove sciare in Italia: le località con gli impianti aperti

Dolomiti Superski – Apertura piste confermata sabato 28 novembre in cinque aree: Cortina d'Ampezzo, Plan de Corones, Val di Fiemme-Obereggen, San Martino di Castrozza-Passo Rolle, Monte Civetta. Impianti aperti anche all'Alpe Cermis e Pampeago. Per il Sella Ronda, invece, occorre aspettare il 4 dicembre.



In Valle d'Aosta la mancanza di neve in quota ha costretto a rimandare al 4 dicembre la prevista apertura a La Thuile. Si scia invece a Cervinia, ma resta chiusa la parte el comprensorio che parte da Valtournanche. Appuntamento rimandato a sabato 4 dicembre anche nel comprensorio del Monterosa Ski, dove gli impianti di innevamento programmato stanno lavorando a pieno regime.



In Lombardia, nel comprensorio dell'Adamello Ski, si scende in pista a Passo Tonale, sui tracciati Valena e Vittoria, e sulla parte alta del ghiacciaio Presena, dove entra in funzione la Cabinovia Paradiso, nuova di zecca. Da domenica sono aperte anche le piste Tre Larici e Tonalina. Si scende in pista anche a Madesimo, dove aprono sabato la cabinovia Larici e la seggiovia Cima Sole.



Apertura rinviata di qualche giorno invece a Bormio, mentre si scia, come previsto a Livigno: a oggi è confermata per sabato l'apertura dello skilift Amerikan e della pista Trepalle al Mottolino, mentre è in via di definizione (con conferma entro domani) la possibile apertura della pista Tagliede sul versante Carosello 3000. Per quanto riguarda lo sci di fondo, è aperto l'anello nella piana centrale, coperto da innevamento programmato.



Stagione al via anche sugli Appennini, grazie alle recenti nevicate: si scia sul Cimone e a all'Abetone. In quest'ultima località sono disponibili i Campi Scuola Abetone, la seggiovia Selletta, la telecabina Ovovia, lo ski-lift Zeno, i campi scuola in Val di Luce e probabilmente anche le seggiovie Pulicchio e Passo d'Annibale.



