Dolomiti Superski: neve e sport senza confini

Il 90% delle zone sciistiche si trova ad un'altitudine compresa tra i 1.500 ed i 3.200 metri; si scia dunque a quote alte, in cui la neve si conserva in condizioni ottimali, in un ambiente alpino di bellezza incomparabile, lungo i pendii montani ai piedi delle cime dolomitiche, tra scenari e panorami sempre differenti, ma comunque indimenticabili. Ogni giorno si può scegliere una zona sciistica o un itinerario diverso, alla scoperta di luoghi, piccoli borghi montani e culture diverse. Sciatori e freeriders hanno a loro disposizione anche 100 spot WiFi gratuiti presso gli impianti e gli uffici skipass, oltre a 400 rifugi a bordo pista per una pausa di ristoro con le migliori specialità gastronomiche di alta montagna.



Le piste sono servite e collegate tra loro da impianti di risalita all'avanguardia, mentre gli appassionati di freestyle possono sfidare la forza di gravità negli snowpark attrezzati per salti, rails, boxes e altre strutture adrenaliniche e tecnicamente allettanti. Inoltre, ci sono istruttori qualificati pronti ad accompagnare in sicurezza i principianti nel mondo del volo libero sulla neve.



Le 12 zone sciistiche che compongono il comprensorio sono le seguenti:

1 Cortina d'Ampezzo, con 140 km di piste, accesso al “Giro della Grande Guerra”

2 Plan de Corones, con 116 km di piste

3 Alta Badia, con 130 km di piste, accesso al Sellaronda e al Giro della Grande Guerr

4 Val Gardena/Alpe di Siusi: 175 km di piste, accesso al Sellaronda e al Giro della Grande Guerra

5 Val di Fassa e Carezza, con 120 km di piste, accesso al Sellaronda e al Giro della Grande Guerra

6 Arabba/Marmolada: 62 km di piste, accesso al Sellaronda e al Giro della Grande Guerra

7 Sextner Dolomiten/Alta Pusteria, con 77 km di piste

8 Val di Fiemme/Obereggen, con 100 km di piste

9 San Martino di Castrozza/Passo Rolle, 60 km di piste

10 Valle Isarco, 85 km di piste

11 Trevalli, 100 km di piste

12 Civetta, 80 km di piste, con accesso al Giro della Grande Guerra



Grazie agli accordi tra i diversi comprensori sono disponibili particolari card che permettono di sciare in diversi comprensori in combinazione tra loro. Molto interessanti sono le offerte dedicate ai bambini e ai giovanissimi: ad esempio c'è l'offerta skipass a costo zero per i bambini fino a 8 anni, che si ottiene insieme all'acquisto di uno skipass per adulti; lo skipass junior è invece scontato del 30%. Con “Dolomiti Super Kids” e “Dolomiti Super Sun” ci sono condizioni particolari per le famiglie e per gli amici a partire da metà marzo fino al termine della stagione. In occasione della festa di compleanno di Dolomiti Superski, c'è poi la promozione "Dolomiti Super Birthday", con uno sconto di 40 euro che verranno accreditati a chi acquista uno skipass di almeno 4 giorni per il gran finale di stagione, nel periodo dal 4 aprile fino al termine della stagione.



Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.dolomitisuperski.com/