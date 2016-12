Dolomiti Super Ski: cosa c’è di nuovo in pista

La principale novità è Valle Silver, il chip – skipass che mette a disposizione degli sciatori 390 km di piste e 150 impianti di risalita all'interno dei quattro comprensori sciistici Val di Fassa-Carezza, Val di Fiemme – Obereggen, Alpe Lusia – San Pellegrino e San Martino di Castrozza – Passo Rolle. A questo si aggiunge anche il Superskirama, un'offerta all-inclusive grazie alla quale i turisti che hanno prenotato una vacanza in albergo o in appartamenti convenzionati possono ricevere lo skipass gratuitamente.



Per la stagione invernale 2015/2016 il Dolomiti SuperSki fa alcuni regali ai suoi frequentatori. E' in arrivo a Folgarida-Marilleva una nuova pista nera, la Little Grizzly, con adrenaliniche pendenze che sfiorano il 70%, pensata per gli sciatori più esperti che vogliono mettere alla propria abilità e il proprio coraggio. E' nuova di zecca anche la pista rossa Fontanel-Lupetto, nella skiarea Paganella.



Chi invece ama i tour sulla neve trova una nuova funivia Alba di Canazei – Belvedere - Col dei Rossi, in Val di Fassa, è utile per raggiungere il circuito del Sellaronda anche da Pozza, senza togliere gli sci. dopo aver percorso lo Ski Tour Panorama.



Tra le offerte dedicate ai bambini ricordiamo lo skipass gratuito per i baby sciatori fino a 8 anni e molti sconti interessanti di cui potranno usufruire i ragazzi. Nel cuore della Val Pusteria, ai margini del bosco tra Valdaora di mezzo e Valdaora di sopra, i bambini trovano poi un vero e proprio tappeto magico di 20 metri, insieme a un pista per pattinare, piste per slittini e la nuova pista tubing, per baby discese su ciambelle gonfiabili.



Infine per pianificare le vacanze nei minimi dettagli e non perdersi nessuna attrazione delle Dolomiti, ci si può avvalere dell'applicazione 3D SuperSki, che permette di acquistare skipass online e di usufruire di diverse funzioni come la 3D Skimap o lo Ski Planner.



A Plan de Corones segnaliamo inoltre l'ampliamento della pista Alpen e una nuova variante per gli sciatori meno esperti sulla pista Ried. Per gli amanti dell'adrenalina, la nuova pista ad alta velocità presso il comprensorio sciistico Klausberg permette, grazie al nuovo impianto speed check, di testare la propria velocità in discesa libera. Se invece si cerca un pomeriggio di cultura, non può mancare una tappa al nuovo Museo di Reinhold Messner, posto sulla vetta del Plan de Corones: inaugurato nel 2015, aperto ora anche ai visitatori.



A Obereggen, Latemar, da venerdì 27 novembre, non serve più controllare l'orologio: si può sciare e utilizzare gli impianti sciistici anche di notte, grazie ad un sistema di illuminazione all'avanguardia. Sono così sempre utilizzabili i 48 km di piste da sci e slittino e i due snowpark, per godere la neve anche al chiaro di luna. Il night snowpark mette a disposizione una jibline particolarmente cool e dotata di varie “oasi jib” per garantire a professioni e principianti la possibilità di divertirsi sotto le stelle. Ogni lunedì sera si può godere lo spettacolo straordinario dell'Obereggen Night Show, realizzato dalle Scuole di Sci e di Snowboard con la partecipazione di freestyler locali. E per concludere la giornata e dare il via al divertimento notturno ci si può ritemprare con l'après Ski al Tipi, la prima e unica tenda indiana “doposci” dell'intera regione alpina.



Tutte le informazioni sul sito www.dolomitisuperski.com.