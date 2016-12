Dolomiti: la Val Badia tra sci e relax

Dolomiti: lʼhotel gioiello per lo sport e il relax 1 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Dolomiti: l'hotel gioiello per lo sport e il relax Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, una struttura gioiello dedicata a chi desidera una vacanza di lusso all’insegna del massimo comfort. 2 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Dolomiti: l'hotel gioiello per lo sport e il relax Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, una struttura gioiello dedicata a chi desidera una vacanza di lusso all’insegna del massimo comfort. 3 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Dolomiti: l'hotel gioiello per lo sport e il relax Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, una struttura gioiello dedicata a chi desidera una vacanza di lusso all’insegna del massimo comfort. 4 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Dolomiti: l'hotel gioiello per lo sport e il relax Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, una struttura gioiello dedicata a chi desidera una vacanza di lusso all’insegna del massimo comfort. 5 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Dolomiti: l'hotel gioiello per lo sport e il relax Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, una struttura gioiello dedicata a chi desidera una vacanza di lusso all’insegna del massimo comfort. 6 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Dolomiti: l'hotel gioiello per lo sport e il relax Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, una struttura gioiello dedicata a chi desidera una vacanza di lusso all’insegna del massimo comfort. 7 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Dolomiti: l'hotel gioiello per lo sport e il relax Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, una struttura gioiello dedicata a chi desidera una vacanza di lusso all’insegna del massimo comfort. 8 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Dolomiti: l'hotel gioiello per lo sport e il relax Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, una struttura gioiello dedicata a chi desidera una vacanza di lusso all’insegna del massimo comfort. 9 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Dolomiti: l'hotel gioiello per lo sport e il relax Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, una struttura gioiello dedicata a chi desidera una vacanza di lusso all’insegna del massimo comfort. 10 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Dolomiti: l'hotel gioiello per lo sport e il relax Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, una struttura gioiello dedicata a chi desidera una vacanza di lusso all’insegna del massimo comfort. 11 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Dolomiti: l'hotel gioiello per lo sport e il relax Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, una struttura gioiello dedicata a chi desidera una vacanza di lusso all’insegna del massimo comfort. 12 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Dolomiti: l'hotel gioiello per lo sport e il relax Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, una struttura gioiello dedicata a chi desidera una vacanza di lusso all’insegna del massimo comfort. 13 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Dolomiti: l'hotel gioiello per lo sport e il relax Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, una struttura gioiello dedicata a chi desidera una vacanza di lusso all’insegna del massimo comfort. 14 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Dolomiti: l'hotel gioiello per lo sport e il relax Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, una struttura gioiello dedicata a chi desidera una vacanza di lusso all’insegna del massimo comfort. 15 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Dolomiti: l'hotel gioiello per lo sport e il relax Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, una struttura gioiello dedicata a chi desidera una vacanza di lusso all’insegna del massimo comfort. 16 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Dolomiti: l'hotel gioiello per lo sport e il relax Il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, una struttura gioiello dedicata a chi desidera una vacanza di lusso all’insegna del massimo comfort. leggi dopo slideshow ingrandisci

Dall’albergo si gode uno splendido panorama sulle Dolomiti, con massiccio del Lagazuoi, il Sassongher e il Gruppo del Sella, con alle spalle il Parco Naturale del Fanes, da cui deriva il nome ispirato alla lingua e alla cultura ladina. Negli interni dell’albergo e nelle camere niente è lasciato al caso: dai mobili originali del XVI e XVII secolo, agli ambienti con angoli di pregevole fattura, fino alle parti personalizzate secondo necessità e bisogni degli ospiti. sempre nel rispetto di un'architettura impeccabile. I colori dominanti sono il rosa antico, il rosso e il verde, con tessuti di pregio, materiali antichi alternati ad ambienti moderni e funzionali. Alla cornice lussuosa corrisponde un clima familiare, con la calda accoglienza della proprietaria Frau Maria e del figlio Reinhold, istituzioni nel paese di San Cassiano. A tutto questo si aggiunge persino un eliporto privato.



I cultori del benessere trovano una piscina coperta e una esterna, la sauna in legno di cirmolo, bagno e idromassaggio d’acqua salina, bagno turco, area relax panoramica e angolo Vital: il fiore all’occhiello è la sauna alpina in un grazioso chalet con vista sulle montagne.



Gli appassionati di sport godono di un punto di partenza privilegiato: San Cassiano è, insieme a Corvara e La Villa, nel cuore del Dolomiti Superski, il carosello sciistico numero uno al mondo, con oltre 1.200 km di piste perfettamente innevate accessibili con un unico skipass. Da San Cassiano si accede comodamente al Sellaronda, il celebre itinerario lungo il quale si attraversano, sci ai piedi, quattro storici passi dolomitici attorno ai massicci più belli dell'area. E per uno spuntino gourmet in quota ci si può lasciar tentare dalla gustosa ospitalità delle baite: il Fanes Group, di cui il Dolomiti Wellness Hotel Fanes è parte, con due rifugi tra le malghe di Armentarola e il Piz Sorega. Quando poi la stagione della neve si conclude, le montagne offrono infinite possibilità di escursioni, passeggiate in bici, a cavallo, partite a golf, avventure a contatto con la natura, vie ferrate, panorami da mozzare il fiato.



Per il periodo di Natale l’Hotel Fanes propone per i suoi ospiti festeggiamenti natalizi: la sera della Vigilia in compagnia dei musicisti locali e doni per i bambini, mentre per Capodanno ci sarà un aperitivo a base di champagne, un ricco cenone e fuochi d’artificio per festeggiare il 2017. Per informazioni www.hotelfanes.it.