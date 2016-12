Courmayeur: adrenalina, aperitivi in vetta e panorama mozzafiato

Sci, snowboard e adrenalina - L'apertura del comprensorio sciistico (29 novembre - 12 aprile) è l'occasione per indossare sci e snowboard e divertirsi sulla neve. Si può sciare sulle oltre trenta piste della ski area godendosi due versanti: quello dello Chécrouit e quello della Val Vény, con discese per tutti.

Per i rider più appassionati ci sono 65 chilometri di piste e 70 diversi itinerari che si diramano sulle montagne. Due sono le principali aree per lo sci fuoripista: il comprensorio della Courmayeur Mont Blanc Funivie e la zona del Monte Bianco. Il primo dà accesso a percorsi vergini e boschetti di larici e abeti da dove partono itinerari di diverso livello; il meraviglioso panorama consente uno sguardo a 360° sull'arco alpino occidentale. La Vallée Blanche, che dalla stazione del Rifugio Torino arriva fino a Chamonix in Francia, è l'itinerario più classico: 24 km di fuoripista attraverso il ghiacciaio de la Mer de Glace. Sul versante italiano, invece, la discesa del Toula è un must per gli appassionati. Una novità da sapere è che per il 2015 è prevista l'inaugurazione dello Skyway Monte Bianco, il nuovo impianto di risalita che si anuncia ome una sfida di ingegneria estrema.



Sulle cime in elicottero e sci - Tra le altre possibili attività ci sono anche l'Heliski e lo Snowbike. L'heliski è una di quelle cose da provare almeno una volta nella vita: sorvolare con un elicottero una zona selvaggia delle Alpi per poi scendere in neve fresca. Lo snowbike invece è alla portata anche dei cuori meno impavidi, prevede infatti escursioni a pedali sia diurne che notturne partendo dal borgo di Planpincieux (1.580 m) per risalire una delle due valli laterali di Courmayeur. Non preoccupatevi per le energie e la fatica, perché baite e ristoranti offriranno un piacevole ristoro.



Relax e divertimento - Tolti gli sci è il momento del divertimento, magari proprio in alta quota per godersi il sole che tramonta dietro le montagne. La Courmayeur Mont Blanc Funivie prevede l'apertura tutte le sere fino a mezzanotte. Numerosi locali hanno in programma animazioni, musica e divertimento. Aderiscono all'iniziativa: Rifugio Maison Vieille, Bar du Soleil, Chateau Branlant, Chez Moi, Chiecco, Christiania, La Chaumière e Super G, tutti con facile accesso dalle piste. Per chi invece vuole concedersi un po' di relax sono vicinissime le terme di Pré-Saint-Didier. Unico consiglio: prenotare.



Appuntamenti imperdibili - Tra gli eventi da non perdere della stagione c'è senza dubbio la XXIV edizione del Courmayeur Noir in Festival: il cinema e la letteratura ad alta tensione tornano, dal 9 al 14 dicembre, ai piedi del Monte Bianco. Il 20 dicembre è la volta della prima edizione di Shopping & Gourmet: dalle 18 alle 22 alcuni dei più esclusivi negozi di Via Roma ospitano le etichette delle cantine valdostane con degustazioni a tema. Per gli appassionati del vino, invece, non può mancare una visita a la Cave du Vin Blanc de Morgex et de La Salle e se il clima lo consente si possono visitare anche i vigneti. Se invece sarete a Courmayeur a Natale preparatevi a un'invasione di Babbi Natale sulle piste da sci: per quella giornata chi desidera vestirsi da Santa Claus la scuola di Sci Monte Bianco propone lezioni gratuite per tutta la giornata.



Per maggiori informazioni su Courmayeur: www.courmayeurmontblanc.it



Per scoprire in tempo reale il meteo: www.meteo.it