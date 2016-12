Cortina: mercatini e Capodanno da “libidine”

Ritorno agli Ottanta - Sono tante le proposte di Cortina per passare una notte di Capodanno indimenticabile, tra eventi tradizionali e grandi novità, come il veglione in perfetto stile “Vacanze di Natale”, ricordando gli anni Ottanta di Cortina insieme a Jerry Calà, che sarà il protagonista, con la sua band, del Cortina New Year's Eve Party allo Stadio Olimpico del Ghiaccio, con il suo spettacolo “Un Capodanno da libidine”. Per l'occasione lo Stadio che ospitò le Olimpiadi del 1956 verrà completamente rivoluzionato, trasformandosi in un romantico villaggio natalizio. Lo show sarà preceduto da un elegante gala dinner servito dai due rinomati ristoranti di Cortina “Tivoli” (con la cucina dello chef stellato Graziano Prest) e “Al Camin”. La festa non-stop proseguirà con la musica selezionata dai dj Christian Lena e Nicola Zucchi.



Capodanno in piazza - L'evento in pieno stile eighties è solo uno degli appuntamenti che andranno in scena a Cortina: grande ritorno di quest'anno, il Capodanno in piazza a Cortina. Tutti riuniti sotto il campanile in piazza Angelo Dibona, con vista sulle vette della Regina delle Dolomiti illuminate dalle luci dei rifugi in quota, per una veglia di Capodanno che assume l'atmosfera di un rito collettivo, da celebrare in compagnia con musica e brindisi. Suggestioni cinematografiche, invece, al Prince Cortina Golf House, dove è in programma una serata speciale, aperta a tutti, per festeggiare l'anno nuovo: La notte degli Oscar. Con aperitivo di benvenuto alle 20.30, cena placée con musica italiana dal vivo, brindisi di mezzanotte e after dinner con dj set .



Fuochi d'artifico ad alta quota - Al Rifugio Faloria il Capodanno è pirotecnico: si sale a 2.123 metri di quota in funivia dove ad attendere gli ospiti c'è un ricco cenone con musica dal vivo. Immancabili, a mezzanotte, gli spettacolari fuochi d'artificio (Prima corsa in salita: ore 20.00, ultima corsa in discesa: ore 1.30). Ma anche i più piccoli (dai 5 ai 12 anni) potranno festeggiare l'anno nuovo: l'associazione Asd Fairplay ha organizzato per loro un Cenone di Capodanno all'Hotel Villa Argentina, con menù dedicato, musica e tanti giochi.



Mercatini in centro - Per il mese di dicembre e fino ai primi di gennaio Corso Italia, cuore pulsante di Cortina d'Ampezzo, ospiterà le tradizionali casette in legno, finemente addobbate. Ogni giorno, dal 5 dicembre al 5 gennaio si potranno acquistare i prodotti dell'artigianato e della gastronomia locale, passeggiando lungo la famosa via dai rinomati e luccicanti negozi. Saranno una ventina le casette dove saranno esposti prodotti artigianali in legno, addobbi e composizioni natalizie, ricami, bigiotteria, articoli da regalo, pantofole, candele, giocattoli per bambini e molto altro. Si potranno anche gustare prelibatezze come dolci, vini e spumanti, prodotti enogastronomici locali e soprattutto vin brulè e caldarroste. Immancabili infine gli speciali auguri del Corpo Musicale di Cortina, la mattina del 25 dicembre. Il 27 dicembre alle 21.15 la musica continuerà con il tradizionale Concerto di Natale nella Basilica Minore di Cortina d'Ampezzo.



