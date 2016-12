Con i pattini sul Weissensee, in Carinzia

Con la sua superficie liscia come uno specchio, il Weissensee - incontaminato specchio d'acqua a 930 metri di altitudine nel cuore della Carinzia , a pochi chilometri da Spittal - si tramuta in inverno in una sconfinata arena ghiacciata , con 55 km di piste a doppia corsia e per skating

Un lago da primati - Il Weissensee - la cui acqua è tanto pura da poter essere tranquillamente bevuta- è un lago da primati: lungo 11 km, l'aspetto di un fiordo, è la superficie ghiacciata naturale più grande d'Europa e si estende per 6,5 km². D'inverno diventa un'enorme e animatissima arena ghiacciata, dove grandi e piccoli, sportivi e no, si sbizzarriscono negli sport e nei giochi più vari. Evoluzioni sui pattini, corse su una pista di 400 metri riservata ai pattinatori di velocità, squadre di atleti, ma anche di giocatori improvvisati, che si affrontano nel curling o nell'hockey: il Weissensee è perfettamente attrezzato per ospitare anche i più inconsueti sport del ghiaccio, e proprio per questo è frequentatissimo dai giovani. Fra l'altro, offre la possibilità di giocare a golf invernale su un campo a 9 buche, oppure di compiere romantiche gite su slitte trainate da cani, o di giocare a birilli sul ghiaccio. Per chi vuole imparare a pattinare, o perfezionare la sua tecnica, una rinomata Scuola (per informazioni: www.weissesnsee.com ).



Passeggiate e fondo - Camminare di buon passo lungo oltre 40 km di passeggiate perfettamente esposte al sole, con le guance arrossate dalla frizzante aria della montagna delle Alpi Austriache: il Weissensee è anche una straordinaria palestra a cielo aperto per chi, anche d'inverno, non rinuncia a camminate e footing. Chi ama camminare, non ha che da seguire uno dei molti (e ben segnalati) percorsi che lo costeggiano o si addentrano nei boschi che scendono fino alle sue rive. Uno dei sentieri più apprezzati e belli dal punto di vista paesaggistico è quello che compie il periplo completo lago. Il percorso parte dalla Promenadenweg sulla sponda ovest e prosegue lungo la riva, con incantevoli scorci paesaggistici : è lungo circa 6 km e richiede una camminata di circa un' ora. Anche i fondisti trovano attorno al lago una fitta rete di anelli di vari gradi difficoltà: in tutto, 50 km di piste a doppio binario e 15 km di piste da pattinato.



Techendorf, il villaggio – Ben due terzi delle rive del Weissensee sono ancora completamente intatti, senza costruzioni di sorta. Il villaggio principale che si affaccia sul lago è Techendorf. Ad esso si affiancano altre piccolissime località, con qualche casa di villeggiatura e alberghi (Naggl, Neusach, Oberdorf). Parecchi hotel della zona sono attrezzati con welness farm. D'estate il lago, che si tinge di mille sfumature, dal verde al blu profondo, è una delle mete preferite dai carinziani per prendere il sole e fare bagni.



Per informazioni: www.carinzia.at



