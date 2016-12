Bormio, una girandola di sport e benessere

La fama di Bormio è legata soprattutto allo sci, con piste sulla quali ci si diverte ai massimi livelli. Per vent'anni è stata sede della discesa libera maschile di Coppa del Mondo, ha ospitato anche i Mondiali di sci alpino nel 1985 e nel 2005. Il suo skirama conta, insieme agli impianti del ghiacciaio di Passo Stelvio e a quelli dei comuni limitrofi di Valdidentro, Valdisotto e Valfurva, ben 180 chilometri di piste di sci alpino e nordico. Nell'area di Bormio si può scorrazzare su oltre 50 chilometri di tracciati, dio cui buona parte serviti dagli impianti di innevamento programmato. Per gli appassionati di freeride c'è uno snowpark a loro riservato a Bormio 2000 con percorsi di vario livello di difficoltà, mentre chi ama sciare fuori pista trova nelle aree del Vallone e del Posto dello Sciatore, itinerari suggestivi tra paesaggi mozzafiato e montagna incontaminata.

Guide alpine e maestri di sci sono a disposizione per accompagnare i freerider che non conoscono i percorsi. Chi ama lo sci di fondo trova a S. Caterina Valfurva la “pista Valtellina”, teatro di competizioni internazionali e numerosi appuntamenti di Coppa del Mondo. Va ricordato, poi, che a Bormio si può sciare praticamente tutto l'anno grazie alle piste di Passo Stelvio, la più grande area delle Alpi per lo sci estivo, distante solo pochi chilometri.



Il comprensorio di Bormio fa felici tutti, a partire dai più piccoli. Per gli sciatori in erba, infatti,c'è il “Gormiti Park”, (alla partenza della cabinovia Bormio-Bormio 2000), uno spazio allestito per le loro esigenze, con le sagome dei loro personaggi preferiti e slittini a tema: qui i bambini possono provare a muovere i primi passi sugli sci o giocare sulla neve. Per i principianti ci sono naturalmente anche i campi scuola in quota: quello di Bormio 2000 è molto grande, con noleggio attrezzatura, bar e ristoranti, mentre quello del Ciuk è molto tranquillo e si raggiunge anche in auto. I patiti della neve, invece, devono segnare in agenda la data del 24 gennaio 2015, quando la stazione ospiterà la gara amatoriale “Peak to Creek”: si parte in coppia dalla Cima Bianca, a quota 3012 e si arriva a Bormio paese, dopo aver affrontato 30 porte direzionali per un dislivello di 1.800 metri.



Bormio è anche paradiso del benessere. Le sue acque termali calde sono note fin dai tempi degli antichi Romani. A disposizione dei turisti ci sono gli stabilimenti di Bormio Terme, pubblici e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale, e gli impianti dei QC Terme Bagni Nuovi e Bagni Vecchi, con un'offerta di oltre settanta differenti tipi di pratiche termali. Per rendere ancora più attraente l'offerta, ecco una delle più interessanti novità della stagione invernale 2014-15: la tessera Bormio Pass che permette di combinare l'accesso alle piste da sci con l'ingresso agli stabilimenti dei Bagni Nuovi e Bagni Vecchi. Si possono acquistare da 2 a 8 servizi, utilizzabili alle terme o sulla neve, a partire da 74 euro.



L'inizio di stagione unisce inoltre lo sport alla convenienza con la promozione “Skipass free”, valida per chi prenota almeno 4 pernottamenti in albergo o in casa fino al 24 dicembre. Sempre fino al 24 dicembre anche chi scia in giornata può risparmiare: grazie alla "Promo Start” il giornaliero costa solo 23 euro. Tante le offerte per chi vuole sciare senza spendere una follia: pacchetti e riduzioni sono pensati su misura per le famiglie. I bambini nati dopo il 2007 hanno lo skipass gratuito se accompagnati da un adulto munito di tessera da 3 a 21 giorni consecutivi. Con “Sabato in famiglia”: dal 10 gennaio all'11 aprile, chi acquista un giornaliero può averne uno in omaggio per il proprio bambino (nato dal 2007 in poi). C'è poi il “Piano famiglia”: valido per nuclei famigliari di almeno tre persone, che offre lo sconto del 10 % sugli skipass da 3 a 7 giorni consecutivi. Per famiglie composte da più di 4 persone, il quinto skipass (ed eventuali successivi) è addirittura omaggio.



La Valtellina è da sempre un luogo di sapori prelibati, con tante specialità di montagna tutte da scoprire nei numerosi ristoranti del paese e in quota. A questo proposito ricordiamo che, proprio in questi giorni lo chef Antonio Borruso, del ristorante Umami all'interno dell'Hotel Eden, 4 stelle di design in centro Bormio, è stato insignito di una stella Michelin.



Per maggiori informazioni consultare il sito www.bormio.eu