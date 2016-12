Sulla neve, le camere con… pista

Ai piedi del Monte Rosa, a quota 1600 metri e paradiso degli sciatori provetti, Gressoney la Trinité è uno dei punti di snodo del grande comprensorio sciistico del Monterosa Ski. Qui, ilpermette un accesso diretto agli impianti di risalita, per tuffarsi nei 180 chilometri di piste, servite da impianti tecnologicamente all’avanguardia. Gressoney La Trinitè è attrezzata anche per l’eliski, ovvero la risalita in vetta a bordo di un elicottero, accompagnati dalle guide alpine. Tra le altre attività, si può provare l'arrampicata sulle cascate di ghiaccio, gli itinerari per il freeride, per gli appassionati di sci alpinismo e di telemark, lo sci a tallone libero). In albergo, in legno vecchio e beola secondo lo stile dei Walser, c'è un luminoso centro benessere con piscina interna con idromassaggio, sauna finlandese con minipiscina esterna a 9°, biosauna, bagno di fieno, bagno turco. La cucina è quella tipica valdostana. Per informazioni: Romantik Hotel Jolanda Sport, Gressoney La Trinitè (AO) Sito web: www.romantikhotels.com/Gressoney

il nuovoè posizionato direttamente sulle piste del comprensorio della Via Lattea, il secondo d'Europa per dimensioni, con 244 piste, pari a oltre 400 chilometri di ski area per sci alpino e snowboard e 7 chilometri per lo sci di fondo. Qui si sono disputate le gare olimpiche di Torino 2006. Il resort è composto da suggestivi e caldi chalet, e propone pacchetti all inclusive secondo la tradizionale formula Club Med, con pensione completa, lezioni di sci e skipass compresi e in più la possibilità di pranzare in tre diversi ristoranti in quota, a Sauze d'Oulx, San Sicario e Montgenèvre. La funivia è adiacente al resort e raggiungibile con gli sci ai piedi. Nella struttura c'è anche una prestigiosa Spa, per un benessere totale dopo lo sport. Per informazioni e prezzi sito Internet www.clubmed.it.