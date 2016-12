Courmayeur: sci, relax e divertimento

foto Ente del Turismo Correlati Courmayeur, capitale della neve Valle d’Aosta, ai piedi del Monte Bianco in uno scenario naturale unico, sorge una tra le località di montagna più famose e chic del nostro Paese: Courmayeur. Qui tra ghiacciai, montagne, piste da sci tra le più moderne e un’atmosfera alpina autentica, potrete vivere una vacanza tutta relax, sci e divertimento. In, ai piedi delin uno scenario naturale unico, sorge una tra le località di montagna più famose e chic del nostro Paese:. Qui tra ghiacciai, montagne, piste da sci tra le più moderne e un’atmosfera alpina autentica, potrete vivere una vacanza tutta relax, sci e divertimento.

COURMAYEUR, TRA SCI e DIVERTIMENTO – Facilmente raggiungibile dalla città di Torino, attraverso il traforo del Monte Bianco, Courmayeur (1.224 m) sorge in una valle verdeggiante dove i protagonisti assoluti sono incredibili boschi di abeti e larici, montagne e ghiacciai. Circondata da una natura da mozzare il fiato Courmayeur, pur essendo una tra le più moderne e meglio attrezzate località di montagna del nostro Paese, ha saputo conservare il fascino tipico dei borghi alpini. Il suo comprensorio “Courmayeur Mont Blanc Funivie” è la meta preferita da sciatori provenienti da tutto il mondo. Le piste si snodano su due versanti: Val Veny, da un lato e Plan Chécrouit, dall‘altro. Mentre per tutti gli amanti dello sci fuori pista, la discesa sul ghiacciaio del Toula e la discesa della Vallée Blanche, sono dei veri e propri paradisi. Vallée Blanche è una panoramica 20 Km di sci fuoripista tra vette imponenti e mitici ghiacciai mentre l‘ampio comprensorio del Toula è una straordinaria discesa tra graniti e seracchi. Infine gli appassionati di sci nordico troveranno pane per i loro denti presso la pista della Val Ferret, adatta anche per sciatori meno esperti. Allo sci preferite rilassarvi al sole per godere di paesaggi straordinari? Allora il vostro luogo ideale è la Terrazza dei ghiacciai (3462 m.) di Punta Helbronner. Qui nulla vi potrà distrarre da un colloquio a tu per tu con il Monte Bianco, il Cervino, il Monte Rosa e il Gran Paradiso. Ma Courmayeur non è solo natura e sci. La bella località è anche divertimento e movida. Il luogo adatto per passare allegre serate è il Courma Club: 800 metri quadrati di puro intrattenimento. Qui, infatti, tra una discoteca, un lounge bar, un ristorante e angolo dedicato alla live music, il divertimento è assicurato. Insieme al Courma Club, l’altro locale della night-life di Courmayeur è lo Shatush.