Zermatt, neve e sport all'ombra dal Cervino

Nella parte occidentale della Svizzera, ai piedi del Cervino e in fondo alla valle Mattertal, sorge Zermatt. Meta famosa non solo per il suo comprensorio sciisitico, noto come uno dei meglio strutturati a livello internazionale ma anche per il suo clima soleggiato e per la sua aria particolarmente salubre. Località perfetta per trascorrere una vacanza neve, natura e tanto sport.

UN COMPRENSORIO SCIISTICO D'ALTO LIVELLO. Il comprensorio sciistico di Zermatt non è solo quello posizionato a maggiore quota di tutto l'arco alpino ma è anche uno tra i meglio strutturati a livello internazionale. Qui, infatti, è possibile deliziarsi in esperienze sportive da veri audaci e per 365 giorni all'anno. 360 km di piste capaci di soddisfare le più disparate esigenze e di unire la Svizzera al nostro Paese attraverso lo sci. La sconfinata area sciistica del Matterhorn Ski Paradise, che si estende da Rothorn Paradise e Gornergrat, fino al Matterhorn Glacier Paradise, per un totale di 183 km di piste dedicate allo sci alpino, si divide in diverse zone che rappresentano dei veri e propri paradisi per gli appassionati dello sci invernale e per gli amanti delle escursioni nel periodo estivo. Le aree sono: il Matterhorn Glacier Paradise, il Rothorn Paradise, il Sunegga Paradise, il Schwarzsee Paradise, il Gornergrat e il Matterhorn Glacier Paradise. Ma è nella zona del Matterhorn Glacier Paradise che si trova il Klein Matterhorn (Piccolo Cervino - 3883 metri s.l.m), il punto più alto raggiungibile con gli sci. Per raggiungere la vetta si prende l'ovovia Matterhorn Express fino a Furi da dove si può scegliere se salire su una funivia più veloce che porta direttamente al Trockener Steg o rimanere sull'ovovia e raggiungere il Trockener Steg. Tempo di percorrenza dell'ultima modalità: 20 minuti circa. Una volta giunti in cima, chiudete gli occhi per un attimo e poi godetevi lo spettacolo. Il paesaggio che vi aspetta è una fantastica visione a 360° del Monte Rosa, Alpi Svizzere, Alpi Pennine, Monte Bianco e Monviso. Un accenno del paradiso.

TRA NEVE E SCULTURE DI GHIACCIO - Tra le stazioni sciistiche più importanti spicca anche quella del Rothorn Paradise, resa ancora più bella dalla Peak Collection, la più alta esposizione di arte al mondo fatta di sculture che descrivono il mondo alpino di Zermatt; lo Schwarzsee Paradise, con la cappellina della “Madonna della Neve” e il delizioso lago alpino che sorge nei pressi del comprensorio e il Sunnegga Paradise, il luogo più soleggiato di tutta Zermatt. Mentre per gli amanti dell'arte non è da tralasciare una visita al Palazzo di Ghiaccio, posto nei pressi del Matterhorn e letteralmente scavato a circa 15 metri sotto la superficie del ghiacciaio, e al Museo del Cervino, nato per illustrare la storia geologica della famosa montagna e delle innumerevoli spedizioni che si sono cimentate nello sfidare i suoi pendii impervi. Infine, se dovesse rimanervi un po' di tempo non dimenticatevi di visitare il Villaggio Igloo e di fare una piacevole gita sul treno turistico del Glacier Express.