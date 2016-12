Chamonix, neve glamour

10:00 - In Francia, precisamente nella regione del Rodano-Alpi, sorge una delle più grandi, note e glamour stazioni sciistiche del mondo, Chamonix. Meta ideale per un viaggio neve sci e divertimento.

A Chamonix-Mont-Blanc tra ghiacciai e movida

La bella località, posta a pochi chilometri dall'Italia, è una tra le stazioni turistiche più cosmopolite della Francia. Situata tra la parte occidentale e settentrionale delle Alpi, la valle di Chamonix è dominata dalla più alta vetta dell'Europa occidentale, il Monte Bianco (altezza 4.810,45 m). Di origine glaciale, la valle si estende dalla vetta del Col des Montets al torrente di Taconnaz ed è attraversata dal principale corso d'acqua dell'Alta Savoia, l'Arve. L'attrazione paesaggistica maggiore sono senza ombra di dubbio gli straordinari scorci panoramici che si possono ammirare dagli impianti di risalita e che fanno da cornice a tutta la valle. Ma i protagonisti assoluti della località sono i ghiacciai che, con la loro estensione di 125 chilometri quadrati, da sempre meravigliano con la loro maestosità chiunque li visiti. Non appena si arriva in valle non si può infatti non rimanere colpiti dalla grandiosità del ghiacciaio dei Bossons, definito "la più imponente cascata di ghiaccio d'Europa" che vanta anche una lunga e importante storia. All'interno del ghiacciaio fu infatti scavata, nel 1870 la prima grotta di ghiaccio. Per chi poi è interessato a conoscere la storia dei ghiacciai della valle non gli resta che recarsi presso lo spazio espositivo che si trova all'aria aperta nei dintorni del ghiacciaio. La mostra è costituita da nove cartelli esplicativi che delimitano il sentiero boschivo. Su ciascuno di essi è presentato un tema specifico come: la vita del ghiacciaio, l'era glaciale, l'evoluzione del ghiacciaio. La mostra ha inizio dallo Chalet del Ghiacciaio dei Bossons ed è completamente gratuita. Mentre il ghiacciaio della Mer de Glace, uno dei siti naturali più visitati al mondo, raggiungibile grazie al trenino del Montenvers, è un vero e proprio mondo incantato. Il ghiacciaio infatti, nasconde un piccolo chalet interamente scolpito nel suo cuore all'interno del quale manichini abbigliati con costumi dell'epoca testimoniano il magico universo della vita montanara di un tempo. Mentre per tutti gli appassionati di sci il comprensorio sciistico di Chamonix presenta quattro aree diverse: Les Grands Montets, Brevent / Flégère, Domaine de Balme e Les Houches e offre una grande varietà di piste e di luoghi dove cimentarsi nel proprio sport preferito: ripidi pendii, sci tra gli alberi e percorsi per principianti. Amate le gare sciistiche? Allora segnatevi queste date: il 9 e 10 febbraio 2013, si svolge infatti la Coppa del mondo di telemark, mentre la gara di fondo la “Run and Skate”, famosa 12 km in notturna, verrà celebrata a Les Houches. Prima di lasciare Chamonix non dimenticatevi di assaporare la sua movida. Dove trovare i locali più gettonati? In avenue Michel Croz dove tra i molti indirizzi il più gettonato è sicuramente il Chambre Neuf, il migliore après ski della città.