Folgaria: 100 km di piste all’avanguardia

15:38 - E’ a sud di Trento la stazione sciistica da 100 chilometri di piste che, secondo la rivista tedesca SkiGuide, sono all’avanguardia fra quelle delle Alpi: Folgaria ha tutte le caratteristiche per essere il carosello ideale di tutta la famiglia per un week end lungo o la settimana bianca. Grazie infatti all’abbattimento delle barriere, alla preparazione di maestri specializzati per disabili, alla realizzazione di baby park di ultima generazione e al recente ampliamento delle strutture, Folgaria si impone come stazione invernale fra le più vicine alle esigenze delle famiglie.

E’ dotata di quattro nuovi impianti di risalita ad agganciamento automatico (i tratti Fondo Piccolo - Alpe di Folgaria, Coe - Costa d’Agra – Val delle Lanze denominata Pioverna Ronde), in grado di far salire rapidamente in quota e di collegarsi al versante veneto. L’adozione da parte di Folgaria della “Key Fast Card” con servizio Skifast tra l’altro ha eliminato il disagio delle code agli impianti.



Le attività che “Scuola Italiana Sci COSTA 2000” e “Folgaria 4 All” hanno messo a punto a Folgaria hanno consentito di abbattere ogni barriera cosicché anche i bambini disabili possano praticare gli sport invernali con il noleggio delle attrezzature specifiche e la guida di maestri specializzati; risorsa unica nel suo genere in Italia. Ma va detto che prima di tutto Folgaria (info su www.folgariaski.com ) è il regno dei piccoli: nei baby park i bimbi possono avvicinarsi alla neve tramite il gioco in tutta sicurezza, grazie alla costante presenza di animatori professionisti che organizzano attività di gruppo al chiuso, sul manto nevoso e nei castelli o nelle strutture gonfiabili dei tre parchi divertimento.

Nel caso di genitori inarrestabili sciatori c’è il sostegno dei kinderheim indoor (a pagamento per bambini dai 4 ai 12 anni) “Casa dell’Orsetto” di Costa di Folgaria e “Monte Maggio” di Fondo Grande, con area esterna attrezzata e servizio animazione, oppure il baby park all’aperto “Serrada”, situato proprio alla partenza della Seggiovia per Martinella. Così in tutta tranquillità gli adulti possono farsi un po’ di piste, magari raggiungere la cima del Pioverna Ronde e, prima di scendere, spaziare con lo sguardo a 360 gradi sulle catene montuose circostanti, abbracciando in un solo lungo colpo d’occhio Pale di San Martino, Pasubio, Marmolada, Adamello, Cevedale, Ortles, Gruppo del Brenta, Piccole Dolomiti Venete e Catinaccio. Da brividi.

Ma non è tutto: da poco è stato aperto “Food 4 all” il bar e self service a Passo Coe, dove i menù soddisfano anche i bimbi più esigenti o con particolari necessità nella dieta; qui si tengono attività all’aria aperta dedicate ai piccoli (trucca bimbi, baby sitting, corsi primi passi sulla neve) e al relax delle mamme (snow-fitness, aerobica, zumba). La posizione soleggiata accontenta chi ama l’abbronzatura anche d’inverno, ma all’occorrenza tutte le attività si spostano nelle sale del locale.

Ci sono anche delle alternative allo sci: le ciaspole, il Free Ski e il Telemark. Le ciaspole sono ultimamente di grande tendenza, poiché oltre a rilassare corpo e mente ad ogni passo tracciato sul manto nevoso, sono adatte a tutti. Da provare le ciaspolate in notturna (chiedere informazioni alla Scuola di sci Costa 2000) durante le quali le guide forniscono agli appassionati informazioni storiche, turistiche e paesaggistiche sul vastissimo panorama circostante.

Dall’altra parte gli amanti dello sci di fondo - sia skating che tecnica classica - in questo posto baciato dal sole avranno di che vantarsi al rientro raccontando i panorami meravigliosi e la natura straordinaria incontrata nei vari anelli del Centro Fondo Alpe di Folgaria Coe a 1600 metri d’altezza. Adatti ad agonisti e principianti.