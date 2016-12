Key Fast: una chiave per tutte le piste

La tecnologia rende facile la vita e più piacevole il tempo libero. Ad esempio, che cosa c'è di più seccante per uno sciatore che passare del tempo in coda per acquistare lo skipass? In loro aiuto viene Key Fast, la card che permette, in moltissime località diverse, di accedere direttamente all’impianto di risalita senza attese alla cassa. Una rivoluzione nel modo di concepire lo sci: si arriva nella località prescelta, si calzano gli sci e si sale direttamente alle piste. La card funziona infatti in tutti i maggiori comprensori sciistici delle Alpi e permette di accedere a oltre 2000 km di piste.

Key Fast un innovativo sistema di accesso e pagamento basato sulla tecnologia Freedom to Access, in uso nei principali luoghi dove c’è necessità di smistare il passaggio di grandi numeri di persone. Ad esempio, in Trentino alto Adige si può adoperare a Folgaria, Folgarida, Madonna di Campiglio, Marilleva, Monte Bondone, Paganella, Pejo, Pinzolo. In Lombardia ad Aprica, Bormio, Ghiacciaio Presena, Passo del Tonale, Pian di Bobbio, Ponte di Legno, Santa Caterina Valfurva. In Piemonte a Bardonecchia e in Abruzzo a Ovindoli.

www.skifast.it; Per ottenere la card basta registrarsi su internet ( www.keyfast.it www.artfast.it) . La card, dopo la sua attivazione e il pagamento del canone (per lo sci l'importo è di 15 Euro), è associata alla propria carta di credito e consente di recarsi direttamente a sciare, pagando il costo del tempo effettivamente trascorso sulle piste. La card è unica e funziona a pieno regime in tutte le località indicate, senza perdite di tempo. Rispetto allo skipass giornaliero, che magari non viene sfruttato per tutto il tempo a disposizione, con la Key Fast si paga solo per quanto effettivamente si scia, alla tariffa migliore praticata nel comprensorio prescelto. E con la stessa card con cui si sale in vetta, si possono utilizzare tanti tipi di servizi diversi: lo sci, i parcheggi, i musei, sempre abbattendo i tempi di attesa.

Questa tecnologia ha grande successo anche nelle città d’arte; ad esempio a Firenze e Venezia. Il sistema è in grado di gestire non solo l’accesso a impianti di risalita e monumenti, ma anche ai parcheggi pubblici, come a quello dell'aeroporto Marco Polo a Venezia.