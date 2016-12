La Thuile: sport, relax e tanto gusto

La Thuile, neve a 360°

Posta a un’altitudine di 1.441 metri, in Valdigne, nella parte più occidentale della Valle d’Aosta La Thuile si presenta come un elegante borgo dove caratteristiche abitazioni, con i tetti ricoperti dalle tipiche “lose” (lastroni di pietra che si possono trovare solo in Valle d’Aosta o nella vicina Tarentaise), le fanno da protagonista. Suddivisa in piccole raccolte frazioni e solcata dalla Dora del Rutor e dalla Dora di Verney, il delizioso centro si trova al di là del Colle del Piccolo San Bernardo a pochi chilometri di distanza dalla Francia. Non appena giungerete nel centro del paese, una fantastica visione rapirà il vostro sguardo, quella del ghiacciaio del Rutor. E per chi ai bei paesaggi e alle passeggiate rilassanti preferisce ogni tipo di sport sulla neve, La Thuile è un vero e prorio paradiso capace di rispondere ad ogni tipo di gusto sportivo. Qui, infatti non solo sorge l’Espace San Bernardo con i suoi 160 chilometri di tracciati ma anche l'attrezzatissimo snowpark di Les Suches, l’area snowkite al Piccolo San Bernardo e le Snow Zones di La Rosière con i suoi 38 moderni e veloci impianti. A piedi o con le ciaspole, con gli sci larghi o quelli da fondo, con il kite o trainati dai cani da slitta, oppure sorvolando le cime più alte d’Europa con l’elicottero, a La Thuile è possibile vivere la neve a 360°.

Tra piste, neve e panorami mozzafiato

La Thuile offre 33 piste, distribuite tra Italia e Francia, di cui 32 di media difficoltà e 14 difficili che garantiscono una vera e propria immersione nelle neve. l’Espace San Bernardo, aperto fino a metà aprile, propone piste in alta quota che arrivano fino ai 2.600 metri del Belvedere e 400 impianti per l’innevamento programmato. Molte le piste di rientro, tra cui la mitica 3, una nera con pendenza del 73% omologata per le competizioni di discesa libera di Coppa del Mondo, che l’8 e il 9 di febbraio 2013 ospiterà nuovamente due gare di supergigante maschile di Coppa Europa. Dedicata a Franco Berthod, allenatore e famoso atleta nativo di LaThuile, la 3 parte dal plateau di Les Suches e, offrendo diverse varianti, scende attraverso i boschi per arrivare in paese, dopo quasi 3 Km di “muri e curvoni”.