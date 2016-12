A Madesimo lo sci è romantico...

foto Ente del Turismo

Situato a 1.550 metri d'altezza nell'alta Valle Spluga, in provincia di Sondrio e a soli 156 chilometri di distanza da Milano, Madesimo è una tra le principali stazioni sciistiche delle Alpi centrali. Meta perfetta per un viaggio tutta neve e romanticismo. E sì perchè a Madesimo si scia anche di notte...

Tra una pista, un piatto prelibato e uno sci notturno

comprensorio Skiarea Valchiavenna e offrono circa 60 chilometri di piste da discesa e 20 chilometri di tracciati per lo sci di fondo. Tutte le piste sono servite da moderni impianti ad agganciamento automatico e sono facilmente raggiungibili da ogni punto del paese. Tra le tante, le più note sono sicuramente quelle del "Canalone", che unisce Pizzo Groppiera al Pian dei Larici e quella della Val di Lei. Inoltre, su qualsiasi pista decidiate di mettere alla prova la vostra passione di sciatore troverete accoglienti ristorantini, dove gustare le prelibatezze del luogo come l'eccellente bresaola, il prosciutto di capra - detto anche violino - i pizzocheri, i formaggi degli alpeggi, la torta di fioretto e i biscottini di Prosto. Amate la neve ma proprio non andate d'accordo con scarponi e sci? Non vi preoccupate perché qui troverete anche piste per slittini, piste di pattinaggio e uno snowpark, Snowpark MadePark in zona Acquarela.

E se il giorno non vi basta per dare sfogo alla vostra passione sciistica c'è anche lo sci notturno. E sì perchè la SkiArea Valchiavenna in collaborazione con il Comune di Madesimo dà l'opportunità di sciare, (tutti i sabato sera fino al 9 marzo; tutti i mercoledì di febbraio (6-13-20-27); mercoledì 6 e sabato 23 marzo) sulla pista “Pianello/Montalto” servita dalla cabinovia “Larici” dalle 18.30 alle 22.30 (alle ore 22:30 viene effettuata l’ultima corsa in salita) con chiusura della pista alle 22.45. Il prezzo di questo incanto notturno è di 10€. Inoltre la SkiArea Valchiavenna ha un occhio di riguardo sia per le famiglie con bambini che per i giovani sciatori non dimenticando mai la responsabilità nei riguardi della natura. Per le famiglie composte da minimo 3 persone con almeno due adulti paganti, il bambino del nucleo familiare con un'età compresa fino agli otto anni, ha la possibilità di sciare gratis, se invece è junior (sino a 16 anni compresi) c'è sconto del 50%. Mentre per i nuclei familiari di almeno 4 persone, è previsto uno sconto sullo stagionale in prevendita. Infine, per chi ha a cuore l'ambiente e decide di utilizzare una sola macchina per raggiungere Madesimo con a bordo 4 o 5 persone, c'è l´Ecoskipass festivo e feriale.