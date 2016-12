Montecampione, la neve su misura

che partono direttamente dai complessi residenziali, spazi dedicati aie ai, un tracciato per le: tutto questo e molto altro è l'inverno a, la località sciistica e residenziale situata all'inizio dellaa circa un'ora e quaranta minuti di strada da Milano e a meno di un'ora da Brescia e Bergamo. La stazione cambia marcia grazie a una nuova gestione della ski area, ora in mano a una società che riunisce l’Associazione Commercianti di Montecampione, alcuni proprietari di seconde case e quote di azionariato diffuso, con l’appoggio delle amministrazioni comunali e degli enti locali.

Il paese è immerso in, con splendidi panorami che arrivano fino al Lago d'Iseo, tra boschi di abeti e latifoglie: gli spunti per passeggiate a piedi e con le ciaspole sono infiniti e di ogni livello di difficoltà. Nel centro del paese un grazioso laghetto si trasforma in una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, con la possibilità di noleggiare i pattini sul posto. Al Plan è anche possibile praticare lo sci di fondo e provare il brivido delle corse in motoslitta.

A Montecampione ogni sciatore trova davvero la sua dimensione. Quattro piste nere e dodici rosse assicurano il divertimento degli sciatori e degli snowboarder più abili, con tracciati veloci e tecnici, tra splendidi panorami e boschi. I principianti e i bambini hanno a disposizione quattro piste blu, il campo scuola, seggiovie con il tappeto di imbarco per rendere più facile la salita, pendii dolci e soleggiati in cui fare pratica e prendere confidenza con gli sci, magari sotto la guida di uno dei maestri messi a disposizione dalle Scuole Sci ( http://www.fodestal.it www.scuolascimontecampione.com ). Gli accessi al comprensorio sono tre: il primo a quota 1200, direttamente dal paese; il secondo dal Prato Secondino a quota 1.400 metri e il terzo al Plan a 1800 metri. I collegamenti tra le varie zone della ski area assicurano il massimo del divertimento, con la possibilità di percorrere tutto il carosello di piste. Per gli sciatori ci sono quest'anno alcune proposte di ski pass con tariffe molto convenienti: lo stagionale è davvero low-cost, ma ci sono anche i giornalieri, le mezze giornate (mattutino e pomeridiano) e da quest'anno anche abbonamenti orari, che ottimizzano tariffa e tempo in pista. Sconti anche per i ragazzi e per i bambini (tariffe e promozioni su www.montecampioneskiarea.it) . Anche se la maggior parte delle piste è servita da un impianto computerizzato di innevamento artificiale, le abbondanti nevicate di dicembre garantiscono un'ottima neve naturale su tutta la ski area.

foto Ufficio stampa

il dopo sci ci sono tante cose da fare: ci sono il cinema, la discoteca, la pasticceria, un campo di tiro a volo, la piscina olimpionica coperta presso l'Hotel Montecampione ( E perci sono tante cose da fare: ci sono il cinema, la discoteca, la pasticceria, un campo di tiro a volo, la piscina olimpionica coperta presso l'Hotel Montecampione ( www.octotravel.it/866/Montecampione) , i negozi per lo shopping e tanti pub e ristoranti in cui godersi le prelibatezze della cucina di montagna tipiche della regione. La gastronomia della Valle Camonica è molto ricca, con splendidi formaggi, salumi e tante prelibatezze a base di carni, anche in abbinamento con la polenta. Per godersele si può fare una sosta al Ristorante e Pub La Piazzetta, nel centro del paese (prenotazioni: tel 0364/589162), oppure al Ristorante Albergo Legazzuolo ( www.albergolegazzuolo.it ), oppure a due passi dalle piste da sci al Ristorante Il Boccone (tel 0364/560440), o ancora al Ristorante Pizzeria La Brasca (tel 0364/560850), dove tra l'altro è da provare una imperdibile pizza tirolese, con panna e speck.

Infine, merita ricordare un altro servizio per la comodità di sciatori e visitatori: per spostarsi da un capo all'altro del paese e per raggiungere le piste da sci è a disposizione un servizio navetta gratuito, con autobus attrezzati con portasci, per spostarsi senza bisogno di utilizzare l'auto. In questo modo l'inquinamento è ridotto al minimo e non c'è affollamento di auto in sosta lungo le strade. Gli sciatori "giornalieri" o i pullman delle comitive trovano spazio nei grandi parcheggi alla partenza degli impianti del Plan, a quota 1800.

Montecampione si trova a circa 100 chilometri da Milano e Verona, a 55 da Bergamo e Brescia, e a 11 Km dalla strada principale che conduce al Passo del Tonale. A poca distanza si trovano anche gli stabilimenti termali di Boario.

Tra i prossimi appuntamenti in programma, segnaliamo il 29 e 30 dicembre la tappa a Montecampione dello Jäger Dome, il tour firmato da Jägermaister, in collaborazione con Scuolazoo, che porta la musica nelle località sciistiche di tendenza. Due grandi igloo collegati da un tunnel trasparente portano musica e divertimento per tutti. In coincidenza con l'evento, il 30 dicembre è in programma anche una giornata sulle piste in compagnia delle sorelle Fanchini, campionesse di sci.

Tutte le informazioni turistiche, lo skirama, gli indirizzi degli esercizi commerciali e le proposte per gli sciatori si trovano sul sito www.consorziomontecampione.it.