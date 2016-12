Merano: neve, ma non solo sci

10:08 - Ideale meta per le famiglie, Merano d’inverno è molto più che sci. C’è chi la riconosce come il santuario del benessere con le sue terme e la sua secolare dedizione al wellness; c’è chi è stato stregato dalla bellezza dei suoi castelli - una trentina nei dintorni, tutti ben conservati – da vedere e vivere; c’è chi al suono di “Merano” pensa immediatamente al vino, ottimo quello prodotto qui con vitigni antichi, e alle degustazioni dei migliori vini provenienti da tutto il mondo che si tengono nelle maestose sale della Kurhaus ogni anno nel mese di novembre nel Merano Wine Festival; c’è chi quassù pratica lo sci in tutte le sue declinazioni, chi corre a Merano per vivere l’atmosfera dei mercatini di Natale e chi ritiene questo il paese dei balocchi, del divertimento per bambini (tutte le informazioni su www.meran.eu).

Ai piccoli Merano offre davvero molto. Dallo scorso anno a Merano 2000 (uno dei cinque comprensori sciistici dei dintorni di Merano insieme a Val Senales, San Vigilio, Plan e Schwemmalm in Val d’Ultimo) c’è una nuova area giochi dedicata a loro, il “Luckis Kinderland”. Si trova nelle immediate vicinanze della stazione a monte della funivia, che dalla città porta in quota in circa 7 minuti. In questo regno del gioco (un asilo sulla neve) ci sono tre “tappeti magici” e piste sci pianeggianti pensate per i principianti. Qui i bambini possono scatenarsi senza pericoli, sciando o slittando, oppure rotolandosi, giocando con gli sci, guidati da maestri a loro disposizione e di tanto in tanto distratti dalla mascotte Lucki a forma di cavallo Haflinger, che se la spassa con loro nell’area innevata. Per cambiarsi c’è una sala riscaldata dedicata alle famiglie. Non distante, in Val d’Ultimo, si trova l’Albl Snowpark ( www.albl-lift.it ), un parco divertimenti con la pista per gommoni più lunga d’Italia: da mille e una risata. Qui oltre a una pista da sci per i principianti, si trova anche una pista da slittino, con tanto di impianto di risalita. L’emozione più grande si prova nella discesa in slittino sotto le stelle, grazie all’ausilio di un impianto di illuminazione.

E per chi pratica lo sci di fondo, in Val d’Ultimo si raccomanda di provare un suggestivo percorso di 25 chilometri con leggeri declivi, sempre in perfette condizioni, che passa tra i boschi centenari e sulle sponde di un laghetto alpino; un tracciato ideale per tutti, anche per chi si volesse cimentare per la prima volta in questo faticoso sport. Il letto ghiacciato del rio Valsura e gli antichi masi fanno da spettacolare sfondo naturale ai percorsi di Santa Valburga (1.100 metri) e Santa Geltrude (1.500 metri) (per informazioni: www.ultental-deutschnonsberg.info)

Ci sono poi coloro che amano la neve, ma non lo sci: per loro sono state pensate escursioni con le ciaspole ai piedi attraverso paesaggi incantati, silenziosi, magici, lungo sentieri bianchi incontaminati, lontani dalle piste da sci. Sul Monte San Vigilio ( www.vigilio.com ) ad esempio si cammina per ore in mezzo agli abeti in assoluta tranquillità. Il Monte è raggiungibile solo con una funivia che fu inaugurata un secolo fa, impianto che sale dalla località Lana, poco distante dall’abitato di Merano. Lungo i percorsi segnalati sono possibili passeggiate anche senza le ciaspole fino ai Bagni dell’Orso, alla malga di Naturno e all’Eggerhof. Per trascorrere la notte sul Monte l’indirizzo più esclusivo è quello del Vigilius Mountain Resort ( www.vigilius.it ), panoramico e romantico, che ha due ottimi ristoranti: la Stube Ida, con un’ampia terrazza assolata, dall’atmosfera tradizionale, ed il raffinato Ristorante 1.500, votato alla cucina creativa e ai nobili vini.

Ma l’apoteosi della calma, del silenzio e della lentezza si raggiunge a Plan, laddove c’è il totale blocco del traffico e tutti si muovono a piedi, sugli sci, sui pattini da ghiaccio o sulle slitte trainate dai cavalli ( www.pfelders.info ).

A questo punto non manca altro che provare le terme. E’ dal 1800 che i turisti, provenienti soprattutto da nord, attratti dal clima secco e dalla presenza di acque calde salutari e anti-invecchiamento, arrivano a Merano a trascorrervi i mesi freddi. La principessa Sissi, moglie dell’imperatore austriaco Franz Joseph, vi passò più volte l’inverno, facendo tendenza e rendendo Merano una meta vacanziera e di cura per nobili. Così vi si costruirono lussuosi alberghi e grandi residenze, come il Kurhaus, il più bell’edificio in stile liberty dell’arco alpino. Ancora oggi le terme di Merano sono ben frequentate. Il nuovo edificio delle terme spicca per l’estetica ricercata e dal leggero design che privilegia la luce e mette in contatto acqua e cielo attraverso le vetrate delle piscine calde ( www.termemerano.it ). Le terme sono aperte al pubblico, ma chi pernotta all’Hotel Delle Terme ( www.hoteltermemerano.it ) collegato allo stabilimento tramite un tunnel percorribile in accappatoio, può beneficiare senza limiti di una parentesi salutare dalla frenesia quotidiana all’insegna del riposo, delle coccole e, perché no, del divertimento benefico.