Sci e terme: la vacanza ideale

09:43 - Da Saint Vincent a Saint Moritz, a Bormio, a Merano, alla Carinzia. Sono queste alcune delle mete in cui potersi finalmente godere una vacanza invernale completa, fatta di sport, benessere, divertimento, peccati di gola e salute - grazie ai benefici (e ai piaceri) delle acque termali. E allora non resta che scegliere dove andare.

In Val D’Aosta il post-sci termale è agevolato per chi acquista lo skipass regionale: si ottiene infatti il 20% di sconto per l’ingresso giornaliero e il 10% sul serale (esclusi i festivi) negli stabilimenti termali di Saint Vincent e di Pré-Saint-Didier. Da poco sono state rinnovate le Terme di Saint Vincent, aperte per la prima volta 150 anni fa, in una nuova veste di “Medical Spa”, che lega il benessere alla cura in modo moderno (info su www.termedisaintvincent.it ). A Pré-Saint-Didier lo scenario è emozionante: si può ammirare il Monte Bianco mentre ci si immerge in una delle tre piscine calde esterne. Idromassaggi e cascate, saune, bagno turco, angoli per il relax, massaggi, e poi passeggiate nel giardino delle essenze si rivelano un ideale apres-ski (info su www.termedipre.it ). Fra i numerosi vantaggi dello skipass ci sono l’ ingresso gratuito al Casino de la Vallée, allo Stadio del ghiaccio di Courmayeur, a tutte le piste di fondo della Valle d’Aosta, e a numerosi musei. Non c’è che l’imbarazzo della scelta.

A Bormio sono nove le sorgenti che riscaldano le giornate fredde: dal massiccio dolomitico dell’Ortles arrivano ai tre stabilimenti dei Bagni Vecchi, al Grand Hotel Bagni Nuovi e a Bormio Terme. Ai Bagni Nuovi dopo aver sciato ci si immerge in 30 diversi servizi termali, fra cui 7 vasche e piscine all'aperto (fruibili tutto l'anno). Si può scegliere fra quattro percorsi termali divisi in base al risultato che si intende raggiungere, ossia rigenerante, disintossicante, acquatonico-rivitalizzante o rilassante. Il centro Terme e Benessere Bagni Vecchi invece propone 6 differenti settori, tutti da provare, vista la loro antichissima storia e le nobili frequentazioni nei secoli; immancabile la piscina esterna panoramica a picco sulla rupe da cui lo sguardo spazia sulla “magnifica terra”, Bormio. Il moderno stabilimento Bormio Terme si trova nel centro della cittadina ed è alimentato dalla sorgente termale Cinglaccia; con queste acque vengono preparati prodotti cosmetici naturali utilizzati anche per i trattamenti nel centro estetico interno allo stabilimento ( www.bormioterme.it ).

A St. Moritz la vacanza fra sci e terme si fa decisamente chic. Queste sorgenti termali sono le più alte della Svizzera (Alta Engadina); si ha notizia del loro utilizzo a scopo di benessere e salute già nel II millennio a.C. Chi ama lo sport si può sbizzarrire sulla montagna di casa Corviglia/Piz Nair, con i suoi 100 chilometri di piste, oppure sulla leggendaria pista da skeleton del Cresta Run e sulla pista da bob di ghiaccio naturale, l'unica al mondo. Del resto St. Moritz ha vinto la candidatura per ospitare i Campionati del Mondo di sci alpino del 2017, dopo aver ospitato già quattro Campionati del Mondo di sci alpino e due olimpiadi invernali nel 1928 e nel 1948. E poi un bagno in piscina, un bagno turco o una sauna ristoreranno sia gli sportivi sia chi ha voglia di prendersi solo un po’ cura di sé. Ci sono centri di benessere termale in hotel di gran lusso che aprono le porte anche a clientela esterna: assolutamente da provare ( www.engadin.stmoritz.ch)

Una delle mete termali alpine più note in assoluto è Merano, almeno da quando fu la località prescelta dall’imperatrice d’Austria, Sissi, che vi soggiornava in inverno. Lo stabilimento, dopo la ristrutturazione globale delle terme, grazie al design dell’architetto Matteo Thun che ha esaltato la bellezza e l’efficienza del complesso, catapulta l’ospite in una nuova dimensione del benessere e del relax, in un tutt’uno con il paesaggio dolce e le vette millenarie dove si pratica ogni forma di sport invernale. L’imponente cubo di vetro e acciaio, che costituisce il cuore delle nuove terme lungo la riva meridionale del fiume Passirio, ha un impatto straordinario sull’osservatore, soprattutto quando dall’interno, immersi nelle acque calde, si ammira il favoloso panorama circostante ( www.termemerano.it ). 25 piscine, una trentina di sale per i trattamenti, 8 saune, un centro medico e un centro fitness ed il suo parco mediterraneo da cinque ettari con laghetto di ninfee nel quale confluisce la piscina sportiva: qui è difficile annoiarsi. Per chi soggiorna all’Hotel Therme Meran ( www.hoteltermemerano.it) , oltre all’accesso diretto allo stabilimento termale tramite un tunnel sotterraneo percorribile in accappatoio, c’è a disposizione un moderno centro benessere riservato. Tuttavia i pacchetti sci-terme a Merano sono numerosi e accontentano tutte le tasche.

In Trentino la meta adatta a chi vuole una vacanza per sciare e stare in salute è a Pozza di Fassa, presso le Terme Dolomia ( www.termedolomia.it ). Questo stabilimento punta soprattutto sulla rigenerazione dell’organismo e sulla prevenzione. E l’abbinamento con lo sport, che sia sci di fondo, nordic walking, snow-board, o altri, è l’ideale per garantire al nostro corpo e alla nostra psiche di rimanere in equilibrio e mantenerci giovani.

Spostandosi verso est, in Friuli Venezia Giulia, ad Arta Terme (UD) gli impianti termali offrono ogni possibilità di cura e relax della tradizione termale, dalla cura idroponica ai bagni, sino alla dermatologia, la dietologia e la medicina estetica. La preziosa acqua utilizzata è quella della fonte Pudia, già conosciuta in epoca romana, che sgorga a una temperatura di 9°C, ed è classificata come acqua minerale solfato-calcico-magnesiaco-solfurea. Già il paesaggio circostante comunica pace e serenità, che tuttavia si infrange volentieri nel periodo natalizio, quando in occasione della festa della Stele de Nadal, il paese si trasforma nel regno dei Re Magi, i quali, con riti tradizionali, canti, antichi lumi ad olio, giochi, creano un’incantata e affettuosa atmosfera ( www.carnia.it/it/neve-sci.html ).