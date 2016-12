Alta Badia: sci e alta gastronomia

Posizionato nel cuore delle Dolomiti, l'Alta Badia propone, per tutto il periodo invernale, una serie di eventi per una stagione “sci-gastronomica” a 360°.

Appuntamentoper l’ottava edizione di questa edizione che durerà un’intera settimana. Di certo c’è che arriveranno alcuni tra i migliori chef del mondo e produttori vinicoli. Il risultato sarà un perfetto mix tra alta cucina, sport, divertimento e solidarietà visto che gli chef – certamente quello giocano in casa” saranno avvantaggiati rispetto ai colleghi che arriveranno magari dalle pianure – si daranno sì battaglia dietro ai fornelli ma anche sulle piste innevate. Ma qui dovranno fare i conti anche con sportivi internazionali. Insomma laci aspetta con ski safari, corsi di cucina, eventi in pista e nelle baite, di giorno e di sera.

Rifugi & Sapori Antichi

La cucina ladina è protagonista negli otto rifugi dell’area sciistica Skitour Santa Croce. In ciascuno sarà disponibile un piatto ladino realizzato rigorosamente grazie a una “ricetta della nonna”, abbinato a un vino dell’Alto Adige. Autenticità dunque nei piatti, come anche nei paesaggi. Gli organizzatori consigliano, nel tour gastronomico tra boschi e masi ladini, di non perdersi la chiesa parrocchiale di Badia, la casa natale del Santo Freinademetz, le tradizionali “viles”, i masi di Fussé, Coz e Pransarores e la chiesetta Santa Croce ai piedi dell’omonimo monte. Lo Skitour Santa Croce si raggiunge sci ai piedi dal Piz La Villa ed è consigliato anche alle famiglie. A lezione: presso il maso Sotciastel, la contadina Erica Pitscheider ogni mercoledì alle ore 10.30 insegna invece a preparare le “turtres” (le frittelle ripiene con spinaci e ricotta oppure crauti), i “cajincí” (ravioli ripieni con spinaci e ricotta oppure papavero) o le “furtaies” (dolce a forma di spirale, preparato dalla madre della sposa i giorni prima del matrimonio per i parenti e i vicini di casa). Insomma… buon divertimento e buon appetito!

Vino sci safari

Domenica 17 marzo 2013 l’appuntamento è infine a 2.000 metri – ospiti di numerosi rifugi – con i migliori vini altoatesini. Degustazione con speck, pane e formaggi “Qualità Alto Adige”. L’evento è promosso dal Consorzio Turistico Alta Badia, in collaborazione con il Consorzio Vini Alto Adige.