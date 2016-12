Il Piemonte e le sue nevi

Oltre 500 chilometri di piste, con discese adatte ai neofiti e piste in grado di soddisfare i più esperti, servite da impianti di risalita, scuole di sci, aree per i bambini e tutti i servizi necessari per una vacanza all'insegna del movimento. Per la stagione alle porte il comprensorio inaugura oltre 10 km di nuove piste, meno impegnative, più adatte a famiglie e gruppi di principianti, come la suggestiva Pattemouche, un percorso immerso nei lariceti, che collega Sestriere con Pragelato. Pragelato ospita poi un nuovo villaggio del Club Med con il nuovo resort "Pragelato Vialattea", che sarà inaugurato a metà dicembre. Gli amanti dello snowboard e del freestyle trovano "neve per i loro denti" a Bardonecchia, Claviere, Sauze d'Oulx, Sansicario e Sestriere, con cinque snowpark, con salti di varie dimensioni e difficoltà e piste riservate. Offerte e promozioni si trovano online su www.turismotorino.org/alpialtavalsusa

Sci ai piedi anche nella cornice dei laghi&monti del nord Piemonte nel comprensorio di Neveazzurra. Oltre 150 km di piste, più di 50 impianti di risalita dai mille ai tremila metri, eventi speciali, offerte stagionali, uno skipass unico per sciare sull'intero comprensorio ed una community online dedicata. Tra le novità, da segnalare a San Domenico nuove seggiovie quadriposto, tapis roulant e un implemento per lo snowpark. Novità anche per gli amanti degli sci stretti: i due anelli di fondo della Valle Formazza si uniscono per offrire ad un prezzo speciale oltre 20 km di tracciati. Riconfermato lo skipass unico stagionale per gli oltre 50 impianti di Neveazzurra. Tra gli eventi: sci notturno (discesa e fondo) suggestive cene in quota, dieci differenti giornate sulle ciaspole per scoprire i percorsi più affascinanti. Da non dimenticare le offerte speciali, le promozioni per le famiglie e i "weekend bianchi" proposti dai consorzi locali: tutte le offerte sono disponibili online sul sito www.neveazzurra.org.