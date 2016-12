In montagna comincia la stagione

Le previsioni parlano di freddo in arrivo e di precipitazioni nevose imminenti: gli appassionati di sci possono dunque rallegrarsi e cominciare a sgranchire le gambe in alcune località in cui è già possibile sciare. Ecco gli aggiornamenti della situazione sull'arco alpino. Come sempre c'è solo l'imbarazzo della scelta, tra giornate di sport, buon cibo, centri benessere e tante iniziative per divertirsi.

A Courmayeur è iniziato il conto alla rovescia e la tanto attesa apertura delle piste da sci è ormai vicina. Il 30 novembre gli sciatori, possono godersi le prime discese nel comprensorio del Bianco, respirando l'aria frizzante dell'alta quota. Da quest'anno la funivia Courmayeur rimane aperta tutte le sere fino a mezzanotte per permettere di trattenersi in quota e godersi il tramonto riflesso sulla neve e, a valle, le luci dei villaggi, gustando un aperitivo o una cena in uno dei numerosi locali di altitudine che propongono animazioni, musica e divertimento fino a notte. Per godersi il suggestivo scenario invernale delle montagne si possono anche compiere escursioni con le racchette da neve, le cosiddette "ciaspole", approfittando delle proposte della Società Guide Alpine e Maestri di Alpinismo di Courmayeur.



Sabato 1 dicembre iniza la stagione sciistica anche a La Thuile, con l'apertura dei primi impianti. Dal 1° al 6 dicembre e dal 10 al 21 dicembre sono in vendita skipass scontati (33 euro invece di 38). Dal 6 all’8 dicembre c'è poi il grande igloo tecnologico Jagerdome, di Jagermeister, che durante il giorno propone tante attività di intrattenimento sulla neve, e che la sera si trasforma in locale après-ski, con bar, musica, esibizioni dal vivo di DJ internazionali e giochi di luci.

Apre il 1° dicembre anche l'area ski di Valtournenche: entrano in funzione sabato le seggiovie “Motta”, “Bec Carré” “ Du Col” e lo skilift “Gran Sometta”. A Cervinia, oltre alla seggiovia Goillet e all'area ski di Plan Maison, aprono le piste di rientro in paese, rispettivamente la pista del “ventina” e la pista “5” da Plan Maison per un totale di 80 km di piste. Ottime le condizioni di innevamento, 65 cm in Cervinia paese, 130 cm a Plan Maison e 240 cm a Plateau Rosà.

Ai piedi del Rosa anche il Monterosa Ski apre agli sciatori il 1° dicembre e amplia la sua proposta. Ad Antagnod, grazie al riposizionamento di un tapis roulant, si crea una zona dedicata a bob e slittini, ideale anche per maestri che accompagnano i bambini nelle loro prime esperienze sugli sci. A Champoluc, dopo gli ultimi ritocchi, è pronta la pista di Pian de la Sal: a cronometro per gli amanti della velocità, che vogliono conoscere nel dettaglio le proprie performance sciistiche.

Anche la skiarea Madesimo Valchiavenna inaugura la stagione dello sci. Sono aperte dal 23 novembre la cabinovia "Larici" e la seggiovia esaposto “Cima Sole”. In funzione anche la pista “Vanoni” e la parte alta dell'”Interpista”, oltre alla “Scoiattolo” da quota 2.150 metri a 1.850 metri. In funzione anche la funivia “Groppera” e la seggiovia “Val di Lei” con le rispettive piste per un totale di 5 piste.