Val Gardena, paradiso dello sci

: nell’aria c’è già voglia di neve e sulle vette si scorge già il primo candore immacolato. In, culla dello sci in, si punta sull’accoglienza, calorosa e familiare più di sempre, che i gardenesi da sempre sanno riservare agli ospiti, sciatori e non, grandi e piccoli. Via allora aglicon l’il. Ce n’è per tutti i gusti e per tutti i livelli; gli impianti sono di comodo accesso e le soste in malga si rivelano spesso dei piacevoli ritrovi e degli stuzzicanti break gastronomici; non solo: presso molti impianti di risalita e negli uffici skipass si può navigare gratuitamente (con WiFi - hotspot).

Dolomiti Superski, che rimane il più grande carosello sciistico del mondo, e alla vicina Alpe di Siusi, significa avere a disposizione con un unico skipass tutti gli impianti di risalita delle Dolomiti per un totale di 1.220 km di piste in 12 zone.

Le Dolomiti fra l’altro offrono una miriade di possibilità per lo sci alpinismo, escursioni di alta quota dal panorama mozzafiato, in grado di far schizzare l’adrenalina oltre l’immaginabile. Uno di questi è il giro Forcella del Pordoi – Val Mezdì – Val Lasties, difficile oltre che meraviglioso. Ma ci sono fuoripista per ogni livello di preparazione, benché l’ideale sia di affrontarli in compagnia di una guida alpina.

sci di fondo il divertimento è garantito con i tanti percorsi che negli ultimi anni sono stati messi a punto fra Ortisei, Santa Cristina e l'Alpe di Siusi; da provare il fittissimo reticolo di curatissimi tracciati di piste da fondo (circa 80 km ) sul più grande altipiano d'Europa, l'Alpe di Siusi.

sport invernali. E non potrebbe essere diversamente, dato che la storia dello sci in Val Gardena ha lunga storia: nel 1906 si svolse una gara di sci documentata, a cui seguì nel 1908 la fondazione dello Sci Club Ladina Gherdëina. Da lì in poi e soprattutto con la costruzione della prima funivia, da Ortisei verso l'Alpe di Siusi nel 1934, iniziò il turismo invernale e i primi corsi di sci nella prima Scuola di sci a Ortisei fondata nel 1935. Con 22 titoli nei Campionati Italiani dei maestri di sci, la Scuola di Sci di Selva Val Gardena è la più titolata d'Italia. E se non bastasse, la troviamo nel libro dei Guiness dei primati per lo sci più lungo del mondo (nel 2000, 101 maestri di sci hanno percorso la distanza di 308 metri su uno sci lungo 104,8 metri ), e per il record mondiale di backflips (56 salti mortali consecutivi all'indietro in 10 minuti eseguiti dai maestri delle tre scuole della Val Gardena).

bambini si entusiasmano anche per attività più semplici come una gita in slitta trainata da cavalli: ed in effetti per loro – come anche per i più grandi - rimane un'esperienza unica, irripetibile in città. Basta informarsi presso il maneggio del Monte Pana ( www.maneggio-montepana.com ). e fissare il giro più adatto all'età dei bambini. E poi ci sono tanti parchi giochi da poter sfruttare con i piccoli in alternativa allo stare sulle piste da sci. Ricordiamoci di far provare ai bimbi il kid's restaurant (gratuito) creato a Selva appositamente per il dopo-lezioni di snowtubing (gommoni su una pista innevata riservata).

relax, che praticamente ogni struttura ricettiva della Val Gardena concede, ognuna con delle peculiarità, secondo il tipo di benessere che ciascuno ha necessità di raggiungere: ecco allora che saune, bagni turchi, regni delle acque, massaggi ayurvedici, diventano mezzi antistress, quasi una meditazione passiva. Oppure il benessere può coincidere con la necessità di vedersi più belli e giovani (per salute, benessere e relax è impareggiabile www.adler-dolomiti.com); e ci sono poi strutture accessibili a tutti come il parco acquatico "Mar Dolomit" ( www.mardolomit.com ) ,e il centro Fitness e Wellness "Fit181" ( www.fit181.com ) che si possono sfruttare pernottando low cost in un garnì, oppure in una pensione come Ciamp ( www.ciamp.com)

gola: fare la siesta fra una discesa e l'altra rende lo sci uno degli sport più appaganti, soprattutto se si assapora una pietanza calda davanti a paesaggi incantevoli. Allora prendiamocela con calma e sediamoci alla baita Sophie ( www.seceda.com ), che ha fra l'altro una vasta selezione di vini, sul Seceda, oppure a Baita Curona sulla pista la Longia, nota per le carni del maso alla griglia ( www.curona.it)

cene gourmet da consigliare il ristorante Anna Stuben a Ortisei ( www.annastuben.com ), 1 stella Michelin che propone cucina innovativa con ingredienti di alta qualità, il ristorante Nives in un'ottocentesca "Stuben" nel centro di Selva ( www.hotel-nives.com ) o la baita L 'Muline ( www.l-muline.com ) per chi cerca la cucina tradizionale.