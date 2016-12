Montagna: qui è già sci

foto Ufficio stampa

Il brutto tempo dei giorni scorsi ha portato le prime nevicate sull'arco alpino e ha reso possibile l'apertura di alcuni comprensori sciistici, in anticipo sulla tradizionale data del ponte dell'Immacolata.si scia sui ghiacciai, dall'inizio del mesema anche ale in alcune località della Valtellina in Lombardia, ae in, in Trentino Alto Adige.