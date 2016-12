Sci: in Valle d'Aosta le novità in pista

La stagione invernale 2012-2013 della Valle d'Aosta si annuncia scintillante. Le parole d'ordine dell'offerta turistica sono sci, enogastronomia e wellness: gli amanti della neve possono godersi una serie di interessanti pacchetti turistici, impianti nuovi di zecca o rimessi a nuovo, e tante suggestioni tutte da scoprire, rivolte ai diversi target e a tanti "portafogli" differenti. Ce n'è davvero per tutti i gusti, dal potenziamento dell' innevamento artificiale, ai nuovi tracciati di discesa, ai " mercoledì rosa" con prezzi agevolati per tutte le donne.

A Pila verranno installate due nuove pompe per l'innevamento artificiale per incrementare la produzione di oltre il 35%. Inoltre, è stata realizzata una variante alla pista nera 27 "Platta e Grevon". A Cogne , invece, sono state ampliate le piste dedicate ai bambini nell'area del parco giochi di Sant'Orso, mentre, per quanto concerne lo sci nordico, è stato realizzato l'impianto di innevamento artificiale sulla piste di Coppa del Mondo nel prato di Sant'Orso. Infine, a Brusson è stato realizzato un prolungamento dell'impianto di innevamento esistente lungo circa 500 metri sulle piste "Gomba" e "Tchampeilla".

A Courmayeur il vecchio impianto "Bertolini" è stato sostituito con una nuova seggiovia 4 posti ad agganciamento automatico, ottimizzando il tracciato e posizionando la stazione di arrivo più in alto, per arrivare agevolmente all'impianto di Youla e all'arrivo della telecabina Checrouit. Sono state poi sostituite le due vecchie cabine della Funivia Courmayeur con altrettante di nuova concezione e dal design moderno. Per quanto riguarda le piste, sono stati realizzati due nuovi raccordi sul versante della Val Veny che aumentano i percorsi sciabili e razionalizzano le piste esistenti. E' stato realizzato inoltre uno snowpark adatto sia ai principianti sia ai rider più evoluti, con salti da 6/8 metri e strutture per il jibbing.

A Breuil-Cervinia entrano in funzione due scale mobili, una per ogni senso di marcia, per collegare il piano di imbarco degli impianti di arroccamento Breuil-Plan Maison con le piste. Inoltre, sono state realizzate due nuove piste di sci di media difficoltà, la 5bis 'Vallone 5', con uno sviluppo di circa 1.000 metri e un dislivello di 182 metri, e la 62 "Gran Roc", di circa 1.400 metri per un dislivello di 255 metri, mentre nel tratto mediano della pista nera 59 sono state posizionate delle reti di protezione fisse.

foto Ufficio stampa

PROMOZIONI

Tra le offerte pensati per le famiglia ci sono gli skipass gratuiti per i bambini fino a 8 anni che sciano con un genitore, oppure con una riduzione del 50% se sciano non accompagnati. Sconti anche per i più grandicelli, fino ai 14 anni. Per chi non sopporta le code alla cassa e non vuole perdere neppure un minuto per acquistare lo ski-pass, c'è la possibilità di accaparrarselo anche online o dallo smartphone: basta avere una tessera Siski e sciare nelle principali stazioni, Breuil-Cervinia Valtournenche, Courmayeur, Monterosa Ski, La Thuile e Pila. Novità 2012 è anche iSkiViewer, l'applicazione che consente di visualizzare e scaricare sullo smartphone dati utili come meteo, temperature, tipo di neve e impianti aperti, oltre a mappe cartografiche dei comprensori promozioni e comunicazioni di servizio.

Molto conveniente è anche il "mercoledì rosa", con il giornaliero a 25 euro per le sciatrici donne, a Courmayeur, Breuil-Cervinia, Valtournenche, Monterosa Ski, Pila e La Thuile. Inoltre le terme di Pre'-Saint-Didier e di Saint-Vincent propongono l'ingresso ai rispettivi stabilimenti a tariffe speciali per l'apres-ski: a Saint-Vincent l'ingresso costa 25 euro a partire dalle 16; a Pre'-Saint-Didier 30 euro dalle 13. Sconti anche per gli studenti universitari con il "Valle d'Aosta University Pass".

Ad accogliere turisti e appassionati della montagna ci sono 1582 professionisti dello sci iscritti all'Associazione Valdostana Maestri e alle 23 le Scuole di sci che operano in Valle, vestiti da quest'anno delle nuove e scintillanti divise firmate Armani. Un gruppo di istruttori specificamente qualificati è in grado di offrire corsi di sci di discesa(avviamento-perfezionamento-agonismo) e di sci di fondo, anche alle persone con disabilità. I corsi sono attivi nel comprensorio di Courmayeur e sono costruiti sulla specifica disabilità degli interessati, Su richiesta, i corsi possono essere organizzati anche presso altre stazioni sciistiche della Valle d¹Aosta.

Tutte le informazioni, i prezzi e gli indirizzi sono disponibili sul sito Internet della Valle d'Aosta: www.lovevda.it