Trentino: tutte le novità della stagione invernale

stazioni sciistiche di Madonna di Campiglio e Pinzolo in Val Rendena, Folgarida - Marilleva, Peio, Passo del Tonale in Val di Sole, Andalo - Fai della Paganella, Monte Bondone e Folgaria - Lavarone - Luserna.

Social network e I-phone. Per facilitare la connessione alla rete, Dolomiti Superski mette a disposizione hot spot WIFI gratuiti presso i punti vendita skipass e gli impianti di risalita principali. Non mancano alcune interessanti novità : il progetto di comunicazione multimediale, il cui nome “Beep” richiama per l’appunto il tipico segnale acustico percepito all’atto della convalida dello skipass presso gli impianti di risalita, si arricchisce di uno strumento nuovo chiamato “Find Friends” . Una funzione GPS dello smartphone, che permetterà a chiunque lo voglia, di lasciarsi guidare dal dispositivo per incontrare i propri amici.

Offerte skipass . Alle consolidate offerte “Dolomiti Super Première”, “Dolomiti Super Kids” e “Dolomiti Super Sun”, quest'anno si aggiungono nuove proposte allettanti, come l’estensione al biglietto giornaliero dell’offerta “Skipass a costo zero" per i bambini fino a 8 anni” (se acquistato contestualmente allo skipass per adulti) e lo skipass “5 giorni a scelta su 6”.

Situato nelle Alpi sud-orientali il, con i suoi, si estende tra l'Alto Adige, il Trentino e la provincia di Belluno e comprende dodici zone sciistiche con tracciati estremamente vari e particolarmente indicati per la vacanza di tutta la famiglia. Le aree sciabili trentine inserite nel Dolomiti Superski sono la, e. Dolomiti Superski inoltre propone, usufruibili con un unico chip-skipass, di cui più del 90% è attrezzato per l’innevamento programmato.

foto Ente del Turismo

Tre nuove piste a Madonna di Campiglio. Quest’anno è la zona 5 Laghi, la più centrale del comparto sciistico posta sul versante nord-est del comprensorio, ad arricchirsi di tre nuove piste e di una nuova seggiovia. Punta di diamante delle novità è la Pancugolo, caratterizzata da un primo tratto più difficoltoso servito dalla nuova seggiovia quadriposto e da un secondo tratto di media difficoltà che si congiunge al leggendario Canalone Miramonti che termina in centro paese. Dall’unione dei due tracciati, Pancugolo e Miramonti, nasce un'unica pista di 1700 metri omologabile per la Coppa del Mondo di Super Gigante (il 18 dicembre il Canalone Miramonti tornerà ad ospitare a distanza di sette anni la storica 3Tre, Slalom Speciale in notturna di Coppa del Mondo). Tra le opere in fase di realizzazione in zona 5 Laghi ci sono due ulteriori tracciati denominati Nambino e Raccordo Pancugolo.

Nuova seggiovia a sei posti al Passo del Tonale. La novità del comprensorio Adamello Ski per la stagione invernale 2012/2013 è il nuovissimo impianto di risalita che porterà alla sostituzione delle sciovie Vittoria e Presanella con una nuova seggiovia a sei posti, la prima di questo tipo per quest'area. Si tratta di un impianto moderno e funzionale, dotato di due stazioni coperte. Inoltre è previsto anche il livellamento dei tracciati serviti da questo nuovo impianto, in modo che il pendio possa essere più adatto ai principianti e ai tracciati agonistici, rispettivamente sulla pista di destra e su quella di sinistra. Inoltre la slittinovia Carezze è stata sostituita da una sciovia che permetterà ai principianti di prendere confidenza con la neve su un tracciato facile e sicuro. È previsto infine il posizionamento di un nuovo tapis-roulant nei pressi del Fantaski: in questo modo viene ampliata l’offerta per chi si sta avvicinando allo sci.

Settimane Free Ski. Per chi decidesse di soggiornare dal 1 al 23 dicembre 2012 e dal 3 al 14 aprile 2013, negli hotel convenzionati è previsto uno skipass gratuito. Lo skipass omaggio sarà del tipo Superskirama e quindi usufruibile illimitatamente per 4, 5, 6 o 7 giorni in tutte le stazioni dello Skirama Dolomiti - Adamello Brenta, salvo in alcune stazioni, a causa dell’apertura ritardata o della chiusura anticipata degli impianti dovute alle condizioni di innevamento.

I bambini sciano gratis. L'inverno 2012-2013 è all’insegna dei bambini. Per loro sono state studiate condizioni particolari come lo skipass gratuito fino agli 8 anni. Per tutta la stagione invernale, i bambini nati dopo il 30 novembre 2004 riceveranno gratuitamente lo skipass (da 3 a 14 giorni di validità) di eguale tipo e durata rispetto a quello acquistato dal familiare adulto.