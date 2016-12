Alto Adige, una settimana bianca… tutta rosa

A dare un segnale concreto per festeggiare le donne ci hanno pensato gli operatori delle stazioni sciistiche tra il Rosengarten (in italiano Catinaccio) e il Latemar in Alto Adige. Dal 17 al 24 Marzo 2012 settimana First Lady: le donne non solo sciano a metà prezzo, ma possono godere di moltissimi vantaggi e promozioni. Il Rosengarten Latemar è un'area vacanze soleggiata, situata nel sud-ovest delle Dolomiti, dalla Valle di Tires ed il Monte di S. Valentino al Lago di Carezza, fino in Val d’Ega, ed è delimitata a nord dal massiccio dello Sciliar.



Settimana Rosa- Fist Lady . E’ il nome del pacchetto che il Rosengarten-Latemar dedica a tutte le donne per chiudere la stagione invernale. Una settimana speciale dove la donna è la vera protagonista, con tante promozioni e vantaggi speciali, a partire dalla possibilità di sciare a metà prezzo. La vacanza, con la Settimana First Lady, inizia sabato 17 marzo 2012 con il concerto del coro maschile di Nova Levante, alla Casa della cultura. Un saluto per iniziare nel migliore dei modi una indimenticabile settimana di vacanza sulla neve, che proseguirà domenica 18 marzo con musica in pista nella Skiarea Carezza. Lunedì 19 marzo giornata dedicata alla scoperta delle piste assieme agli albergatori. Martedì 20 marzo giornata golosa: al pomeriggio corso di cucina tirolese all’hotel Rosengarten e a seguire serata di gala dedicata alle donne nel salone asburgico del Grandhotel Carezza. Mercoledì 21 marzo si saluta la primavera con il gruppo musicale Titlà alla Casa della cultura di Nova Levante. Giovedì 22 marzo un appuntamento molto suggestivo: si aspetta il tramonto nella romantica Lounge di Re Laurino, affacciata sulle Dolomiti che al calar del sole si colorano di rosa e poi discesa a valle con le fiaccole, accompagnati da un maestro di sci. Venerdì 23 marzo chiusura della settimana con il Ballo dei giovani contadini alla Casa della cultura di Nova Levante, con trucco serale e consigli beauty a partire dalle 20.30.

Il pacchetto comprende 7 giorni di pernottamento nella categoria prenotata, sconto del 50% per lo skipass Carezza, un bicchiere di prosecco alla Laurins Lounge, il libro di ricette “Gustare il Sudtirolo”, un ingresso gratuito per tutte le donne, per tutta la settimana, allo Sporting club Grandhotel Carezza che comprende: piscina coperta, sauna, idromassaggio e palestra, riduzioni in negozi e ristoranti.

Dal 17 al 24 marzo 2012 a partire da 245 euro in hotel** e da 630 euro in hotel 4 stelle.

La leggenda narra che tra questi monti Re Laurino avesse un giardino di rose che lasciò visibile solo all’alba e al tramonto. Nella Laurins Lounge 2300 mt, la più alta delle Dolomiti, un aperitivo di benvenuto darà modo a tutte le donne di ammirare il meraviglioso tramonto che colorerà le montagne del Rosengarten.