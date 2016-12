Vacanze in vetta al monte Cimone

Desiderate trascorrere qualche giorno in montagna per rilassarvi e divertirvi sulle piste da sci? In Emilia Romagna c'è un bellissimo borgo capace di rispondere al vostro desiderio. Questo borgo è Sestola, la perla verde dell'Appennino.

Lacon i suoi 50 chilometri di piste accessibili con un unico skipass elettronico, è considerata il più grande carosello sciistico dell'Appennino Tosco-Emiliano. Discese impegnative, con oltre 600 metri di dislivello, ma anche più corte e facili per chi è alle prime armi, la rendono una meta adatta a ogni tipo di sciatore. Per tutti gli amanti del freeride è in funzione un moderno, una tra le strutture più estese e all’avanguardia d’Italia, che offre: un Half Pipe, Jump, Rail e C-Bank, e salti di 5 metri. Infine, per i più piccoli il comprensorio offre 3 Baby Parke e corsi adatti alle loro esigenze.

Sestola (Mo) - Bandiera Arancione del Touring Club Italiano - è una delle più rinomate località turistiche dell'Appennino. Situata nel Parco del Frignano e dominata dal Monte Cimone, la vetta più alta di tutto l' Appennino settentrionale, Sestola è pronta a farvi trascorrere una piacevole vacanza completamente dedicata al relax e agli sport invernali. Sul Cimone infatti è possibile dedicarsi a ogni tipo di sport, con o senza sci. Si può “veleggiare” con lo snowkite, correre in motoslitta, fare sleddog, passeggiare tra gli abeti con le ciaspole, percorrere i due anelli per lo sci di fondo nel Parco del Frignano, oppure sciare in tutta tranquillità su una delle tante piste del comprensorio.

Amate la montagna ma non tanto gli sci? Per voi è perfetta l'offerta Relax senza sci: un weekend a soli 135 euro a persona per chi accompagna uno sciatore. Il pacchetto comprende: due pernottamenti con mezza pensione, giro in motoslitta nel bosco, tre ore di centro benessere, e noleggio di ciaspole o ingresso al Palaghiaccio per un giorno. Per un piacevole soggiorno in famiglia c’è invece Cimone Junior, nelle due versioni da due o sei notti. Prezzi soggiorno due notti: da 135 euro (adulti), 60 euro (bambini fino a 12 anni), 43 euro (bambini al di sotto dei 7 anni). Prezzi soggiorno sei notti: 299 euro (adulti), 148 euro (bambini fino a 12 anni) e 106 euro (bambini al di sotto dei 7 anni)

Un evento veramente curioso

Dall'8 all'11 marzo si svolgerà la tredicesima edizione del “Il Signore scia con voi”, competizione sciistica riservata ai sacerdoti sciatori. Il simpatico evento si inserisce nel programma dei Campionati nazionali del Csi (Centro Sportivo Italiano), che si svolgeranno a Sestola nelle medesime date. Mercoledì 7 marzo, alle 15, è in programma la gara di sci di fondo tra preti, seguita da una ciaspolata al Lago della Ninfa. Infine, nella mattinata di giovedì 8 marzo, i sacerdoti sciatori saranno impegnati in due turni di gara sul tracciato della pista Nord Beccadella a Passo del Lupo.

Informazioni utili

Skipass giornaliero festivo: 33 euro (intero), 28 euro (ridotto, dalle 11,30). Skipass giornaliero feriale: 26 euro (intero), 23.50 euro (tesserati-convenzionati), 23 euro (ridotto).