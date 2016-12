A Folgaria per la Settimana di Manny

“La Settimana di Manny”

Un vero e proprio paradiso del divertimento sulla neve. L'occasione? La prima edizione della “Settimana di Manny”. Durante l'evento, il cui protagonista è la simpaticissima mascotte Manny, le vie della cittadina si trasformeranno in un vero e proprio carosello di giochi, come la caccia al tesoro, i giochi senza frontiere e tanti altri divertimenti a “prova di bambino”. La grande festa prenderà il via lunedì 6 febbraio - domenica 5 sarà una giornata completamente dedicata alle iscrizioni e alla definizione delle diverse squadre - con la Caccia al Tesoro, per poi concludersi la domenica successiva con la manifestazione Photoemotion, una sfida a colpi di click e flash! Per tutta la settimana il luogo d'inizio e termine delle attività sarà la pista baby Fondo Grande. Anche in caso di maltempo, niente paura: i giochi verranno comunque svolti all’interno di diverse strutture (Palaghiaccio, Baby Park, sala Hotel Fondo Grande...), e per chi non scia sono in programma tornei di burraco, karaoke, tombola e tanto altro ancora...In calendario, inoltre, anche due serate “mondane”: mercoledì 8 febbraio si ballerà al John Club Mania mentre per sabato 10 è prevista una grande festa di chiusura, con concerti e premiazioni.