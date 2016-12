In Valle d'Aosta la neve è “estrema”

foto Dal Web Correlati La top five degli snowpark italiani

Per tutti gli amanti del freeride estremo, in Valle d'Aosta è in programma un appuntamento ad altissimo tasso adrenalinico. Dal 3 al 5 febbraio si svolgerà infatti il Vetan Classic 2012, un concentrato di pura energia sulla neve! Se non vi accontentate di guardare e non vedete l'ora di salire sulla vostra tavola, iniziate a scaldare i muscoli: l'offerta di snowpark è ricchissima in tutta la regione.