Cortina, la regina delle nevi!

foto Ufficio stampa

Non è solo uno dei posti più esclusivi e mondani al mondo, un paradiso degli sport invernali e una delle stazioni più antiche d'Europa, Cortina offre ai suoi amanti piste storiche eccezionali e paesaggi emozionanti.

Pronti per gli sci?

una cornice naturale unica al mondo. 115 km di piste (blu per il 50%, rosse per il 35% e le restanti sono nere) fornite di innevamento programmato (ormai inutile dopo le abbondanti nevicate della scorsa settimana) e 58 km dedicati allo sci da fondo, vi porteranno verso angoli suggestivi, senza considerare i tanti itinerari dello sci alpinismo. Sciare a Cortina significa l'imbarazzo della scelta per tutti i gusti: Tofane, Falzarego, Cristallo, Mietres-Pierosà danno la possibilità di calcare le stesse nevi dei grandi campioni, in.

Oppure si può optare per gli 80 km tracciati tra storia, natura, panorami unici al mondo e cascate di ghiaccio, noto come. Qui skibus, piste e impianti formano un anello che tocca Passo Giau, Passo Falzarego, Val Badia, Arabba e Alleghe, un giro del Col di Lana che non potrà lasciarvi indifferenti.Oltre allo sci, Cortina offre moltissime opportunità di divertimento anche in città: strade per il passeggio elegante, tra boutique di ogni genere in cui fare shopping griffato, ristoranti e discoteche per tirare tardi e divertirsi, tanti eventi nel corrso di tutta la stagione invernale, all'insegna della cultura, dello spettacolo e dello sport.