Sestriere, un'immersione totale nella neve

Si dice che Sestriere sia nata e viva per lo sci, e in effetti è proprio così. È la stazione sciistica che in assoluto ha ospitato il maggior numero di gare titolate a livello internazionale (dalla Coppa del Mondo di Sci del 1967 ai Mondiali di Sci del 1997, sino ai XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006). Ogni anno, il calendario eventi presenta innumerevoli appuntamenti agonistici e, già nel 1930, venne dotata di una modernissima funivia: l' Alpette-Sises, progettata dall' ingegnere Vittorio Bonadè Bottino su commissione di Giovanni Agnelli. Un vero paradiso per gli amanti degli sci!

Vetta delle montagne olimpiche piemontesi e del comprensorio sciistico della ViaLattea, dall'alto dei suoi 2.035 metri il Sestriere è senza ombra di dubbio uno dei principali centri sciistici italiani. Sestriere, infatti, offre agli appassionati della neve oltre 400 chilometri di piste, tutte ad altissimo livello tecnico come le famosissime Kandahar, Banchetta, Nasi dove sono state assegnate le medaglie olimpiche e mondiali più prestigiose della storia dello sci alpino. Tutti gli impianti di risalita sono dotati di sistemi all'avanguardia, molti dei quali sono accessibili in autonomia anche da sportivi disabili, e ogni pista è dotata di una rete fittissima di innevamento programmato, che garantisce la pratica dello sci anche durante stagioni povere di precipitazioni. Inoltre, in località Monterotta vi sono circa 10 chilometri di piste di sci di fondo, oltre a splendidi itinerari per passeggiate sulla neve con le ciaspole.