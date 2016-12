Livigno: paradiso di neve e shopping

Dalla fine di novembre la stagione sciistica è ufficialmente aperta in questo altopiano a 1.800 metri di quota, incastonato tra vette che superano i 3mila metri, con la possibilità di raggiungere facilmente la frazione di, il centro abitato più alto d'Europa, a ben 2.250 metri d'altezza. Lungo le piste dell'impianto Trepalle, ogni anno viene installato, in cui si esibiscono i migliori snowboarder di ogni parte del globo. Seimila abitanti, famosi per la loro accoglienza alle sponde dello Spöl, le stesse acque che poi finiscono nel bel Danubio blu, dove il Parco Nazionale dello Stelvio incontra la Svizzera. Dove si possono incontrare cervi maestosi, camosci, aquile che volano in un cielo d'un azzurro irreale.

Tra l'Italia e la Svizzera, a 1.816 metri sul livello del mare, sorge il piccolo Tibet italiano, Livigno , meta privilegiata per tutti gli amanti della neve. Facilmente raggiungibile sia dalla Svizzera che dall'Italia, grazie a un praticissimo sistema di collegamentie dall'aeroporto di Innsbruck, a cui si può accoppiare, in promozione, l'escursione in, viaggiando sul Trenino Rosso, patrimonio mondiale dell’Unesco dal 2008.

Il centro di Livigno è noto anche per i suoi numerosi negozi, meta privilegiata dei turisti che tra una sessione di snowboard e uno slalom si dedicano allo shopping: a prezzi vantaggiosi, perché Livigno ha l'antico privilegio di zona extra doganale , risalente al Cinquecento. Ecco allora che anche la cioccolata senza Iva sembra ancora più buona, tra un piatto di pizzoccheri e uno di vera bresaola valtellinese. E per digerire la corroborante dieta niente di meglio che una passeggiata alla scoperta delle chiese e delle cappelle che sono disseminate lungo tutto il centro abitato.

Ma Livigno accontenta tutti, e non saranno delusi gli appassionati di pattininaggio sul ghiaccio, motoslitta, parapendio. Se poi quello che cercate è puro relax, a pochi chilometri ci sono le Terme di Bormio , in cui ricaricarsi d'energia positiva per affrontare tutte le preoccupazioni che avete lasciato fuori dalla valigia.

Gli impianti di risalita sono stati completamente ristrutturati e le lunghe code sono ormai solo un ricordo. Le piste sono perfette sia per gli sciatori ordinari che per gli amanti dello, che hanno a loro disposizione anche un half-pipe artificiale. Ma è loche a Livigno trova il suo habitat naturale, con piste che si snodano per 50 chilometri, strutturate ad anelli, dove s'allenano tutti i partecipanti alla Sgambeda , che si tiene quest’anno dal 14 al 18 dicembre.

foto Dal Web

Ogni visita si conclude con una scorpacciata delle tipiche bontà della Latteria di Livigno, tra cui il nuovo gelato artigianale. Più di 100 chilometri di piste, una trentina di impianti di risalita, rifugi e ristoranti per tutti i gusti e tutte le tasche. Per tutti gli amanti della neve, Livigno è scelta obbligata, dopo aver affilato le lamine degli sci, una mano di sciolina e via verso il piccolo paradiso bianco tra le Alpi Retiche, in cui sembra davvero di toccare il cielo con un dito.

Da non perdere le occasioni del Livigno mountain shopping , proposte in genere a dicembre e a maggio: facendo acquisti per almeno 50 euro nei negozi aderenti all'iniziativa si parteciperà all'estrazione di una montagna di regali, tra cui settimane verdi e pacchetti di soggiorno per l'estate.