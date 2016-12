Alta Pusteria, cuore delle Dolomiti

Spazio per gli amanti dello sci – Piste ideali per gli sciatori professionisti, per quelli inesperti e per le famiglie: l'Alta Pusteria inaugura un nuovo collegamento sciistico tra monte Elmo e Croda Rossa raggiungendo 93 km di piste percorribili e collegate tra di loro. Un'offerta sempre più ampia che concede agli sciatori il privilegio di godere di scenari unici, tra cui le famose Tre Cime di Lavaredo della cui vista si può godere prendendo le nuova cabinovia a valle della Pista Signaue chiamata appunto "Tre cime”. Suggestivo e consigliato il "Giro delle Cime” ovvero un'escursione di un'intera giornata per scoprire gli angoli più panoramici delle Dolomiti. Il tour parte da Monte Elmo e prosegue poi sulla Croda Rossa e per il Passo Monte Croce raggiungendo la Skiarea Val Comelico e ritorno: 3 valli, 30 km di piste e 10mila metri di dislivello che sapranno accontentare anche i più esigenti alla ricerca di piste da scoprire e percorrere. Inoltre è sufficiente un unico skipass e i servizi sono ben curati e offrono skibus per collegare alcune sezioni. E se ancora non vi basta, va ricordato che le Dolomiti di Sesto appartengono al comprensorio sciistico Dolomiti Superski che permette di sciare in 12 comprensori diversi per un totale di 1200 km di piste inserite (naturalmente) all'interno delle Dolomiti. Il tutto con un unico skipass chiamato "Skipass Dolomiti Superski".



Il posto giusto per lo sci di fondo – Gli amanti e gli appassionati di sci di fondo lo sapranno già, ma per chi ancora non ne è a conoscenza l'Alta Pusteria offre 200 km di piste perfettamente organizzate per questo genere di sport e non solo. L'Alta Pusteria è anche inserita nel circuito Dolomiti Nordicski ovvero il carosello organizzato di sci di fondo più grande d'Europa con i suoi 1300 km di percorsi a cui si può accedere con un unico skipass e tutti tracciati con GPS. Come sempre i panorami circostanti rendono queste esperienze uniche, ma anche il livello di organizzazione è uno devi vanti dell'Alto Adige. Le piste da sci di fondo propongono diversi livelli e si rivolgono a un pubblico ampio: dai più preparati a livello fisico a coloro i quali sono meno predisposti alle grandi fatiche. In queste valli si possono unire la passione sportiva a quella per la natura: partendo da Braies si può raggiungere Villabassa e proseguire per Dobbiaco, San Candido e Sesto arrivando in Val Fiscalina. Potrete scoprire i 5 borghi dell'Alta Pusteria in una delle modalità più suggestive.



Non solo sci – Oltre alle splendide montagne, la zona offre numerose attività per gli amanti dell'escursionismo o dello sci di alpinismo. Il Lago di Braies offre uno scenario suggestivo da esplorare con le racchette da neve o con gli sci, o semplicemente da vivere con una passeggiata romantica: il colore dell'acqua riempe gli occhi dei visitatori. Altri borghi dell'Alta Pusteria da visitare sono Villabassa, perfetto per un giro a fine giornata e Sesto con le sue piste per snowboarder e slittini. San Candido, con il suo centro storico, ospita i mercatini natalizi nel corso delle feste mentre Dobbiaco è il centro dello sci di fondo ma anche un'oasi di divertimento per tutta la famiglia.



Per maggiori informazioni: www.altapusteria.info/it/

Per sapere il meteo a Dobbiaco: www.meteo.it