Alpe di Siusi, tutta la magia dello Sciliar

Non resta che scegliere tra le numerose opportunità e dare la giusta direzione alla vostra vacanza. Potete trascorrere la giornata in esplorazione tra le vette o potete imparare a sciare in completa sicurezza, nell'attrezzata area sciistica Val Gardena-Alpe di Siusi, e non appena cala il sole e la giornata si illumina delle calde luci natalizie, vagare tra le bancarelle illuminate, a caccia di storie da ascoltare e di sapori da gustare.



Sulle piste dello Sciliar – La stagione invernale all'Alpe di Siusi in Alto Adige si apre ufficialmente il 5 dicembre e va avanti fino al 12 aprile 2015. Attraverso un fitto reticolo che si snoda sull'intero altipiano fino ai leggendari ritrovi delle streghe dello Sciliar, circa 60 km di piste, troverete sfide per ogni grado di abilità con gli sci o con la tavola, mentre ski-funpark e servizi baby-sitting completano l'offerta per le famiglie. Le piste sono spaziose e circondate da incantevoli parchi, soleggiate e riparate dal vento: perfette per godersi una giornata sugli sci in condizioni ottimali. Tutto intorno, la natura è incontaminata e vi attendono ciaspolate ed escursioni invernali all'Alpe di Siusi e nei paesi che la circondano, come Castelrotto, Siusi e Fiè allo Sciliar. Se gli impavidi si lanciano sulle pendenze vertiginose delle piste nere, il paesaggio morbido e ondulato dell'altipiano richiama ogni anno numerosi escursionisti e appassionati dello sci di fondo. Una distesa di neve a perdita d'occhio, che si macchia di piccoli boschetti e che è abbracciata dalle Dolomiti (Patrimonio Naturale dell'Umanità), regala un fitto reticolo di piste da fondo tutte da scoprire. Per tutti coloro che amano questa specialità, ci sono circa 80 km di piste curate e predisposte anche per lo skating. Grazie ad un ampio impiego della cartellonistica, avrete una panoramica esaustiva delle piste disponibili e potrete consultarle in qualsiasi punto vi fermiate. Per gli instancabili camminatori invece, 30 km di sentieri invernali offrono la tranquillità e la sicurezza per scoprire tutte le bellezze paesaggistiche che offre il palcoscenico dell'altipiano sulle Dolomiti. Equipaggiati con le "ciaspole" come i cacciatori di un tempo, potrete raggiungere zone che regalano vedute sorprendenti e insolite. Massima prudenza: per maggiore sicurezza potete sempre rivolgervi al Servizio prevenzione valanghe o chiedere assistenza alle guide alpine. Ma non finisce qui: per chi non volesse cimentarsi su tavola o con gli sci, è possibile anche 'slittare'. Sono ben 7 le piste da slittino, completamente gratuite, di cui una a Fiè allo Sciliar e 6 all'Alpe di Siusi, amate non solo dai grandi. E per i piccoli da 7 anni in su, dal 23 febbraio al 5 marzo 2015 è possibile partecipare al Winter Survival Camp, dove imparare a costruire igloo, a riconoscere le tracce degli animali selvatici, e a vivere la montagna in sicurezza.



Moonlight Classic 2015 - Con un po' di allenamento e sempre seguendo la passione dello sci di fondo, potrete arrivare davvero in forma all'anno nuovo ed essere pronti per una delle sfide più attese: l'Alto Adige Moonlight Classic Alpe di Siusi. Illuminata solo dalla luna e dalle fiaccole, questa competizione si ripete ogni inizio dell'anno, dal 2007 ad oggi, e nel 2015 è stata scelta la notte del 4 febbraio. La partenza avverrà da Compaccio, poi gli atleti di livello internazionale che partecipano scivoleranno sulla neve accompagnati nel percorso circolare dalla luce delle fiaccole, a scelta il percorso potrà essere di 15 o 30 km, ma entrambi vengono affrontati nel classico stile diagonale.



Non solo neve – Oltre alle numerose iniziative e i mercatini che animano il centro storico durante il periodo natalizio e che offrono la possibilità di acquistare e assaggiare biscotti al panpepato, panforte al krapfen, tisane alle erbe coltivate negli alpeggi e dolci alla cannella, Castelrotto propone romantiche gite in carrozza. Fra le tante bellezze del luogo scoprirete ad esempio il campanile di Castelrotto, che vanta 82 metri d'altezza ed è accessibile attraverso i suoi 298 scalini: una piccola fatica subito ripagata dalla vista mozzafiato sul paese, le montagne e i colori di questo gioiello delle Dolomiti.



Per maggiori informazioni: www.alpedisiusi.info

Il meteo di Siusi in tempo reale: www.meteo.it