All’Alpe di Siusi ci si sposa come 100 anni fa

E' il tradizionale Matrimonio Contadino di Castelrotto: la cerimonia nuziale in costume più affascinante e romantica dell'anno, che ad ogni edizione attira tanti visitatori da ogni luogo della penisola e d'oltralpe, prenderà il via da San Valentino, il luogo in cui il corteo composto da storiche carrozze, donne e uomini agghindati con gli abiti tradizionali, sfilerà sullo sfondo dell'imponente Sciliar fino a raggiungere il centro del paese di Castelrotto. Ad aprire il corteo ci saranno gli sposi, a bordo di una slitta trainata da eleganti cavalli.



Trionfo di colori - A seguire gli invitati: donne anziane con i turmkappe, cioè particolari cappelli a forma di cono, nubili con capelli raccolti sul capo e fanciulle sposate con pettinature dietro la nuca. Gli uomini porteranno cappelli piumati. Le bambine invece, come da tradizione, indosseranno abiti bianchi decorati, e i piccoli bimbi loden neri di ciniglia che spiccano sulle distese bianche di neve che illuminano il paesaggio. Tra i protagonisti il più vistoso sarà senza dubbio l'addetto alla cerimonia che mostra sul capo un cappello colorato di piume di struzzo.



Gulasch e krapfen dopo la sfilata - Dopo la sfilata nuziale, tutti i partecipanti potranno accomodarsi al tipico banchetto matrimoniale, a base di piatti tipici, fra musica e danze folkloristiche. Le stesse ricette, tra cui non mancano canederli, minestre di gulash e krapfen, potranno essere assaporate nelle stube dei ristoranti.



Maggiori informazioni: www.alpedisiusi.info